Divljao po Splitu 137 km/h bez vozačke, završio u zatvoru: Policija tražila i trajno oduzimanje automobila

Splitsko-dalmatinska policija tijekom posljednjih dana zabilježila je nekoliko ozbiljnih prometnih prekršaja, među kojima se posebno ističe slučaj vozača koji je u Splitu vozio čak 137 kilometara na sat na mjestu gdje je brzina ograničena na 60 km/h. Uz to, za volan je sjeo iako mu je vozačka dozvola poništena.

Policija je intervenirala i na odmorištu Rašćane Gornje, gdje je zaustavljen motociklist bez prava na upravljanje koji je odbio testiranje na droge, dok je u Kaštel Novom privremeno oduzet električni romobil čija je snaga motora bila veća od dopuštene.

Jurio 77 km/h iznad ograničenja

Policijski službenici Postaje prometne policije 11. kolovoza oko 22:58 sati u Ulici Dračevac u Splitu zaustavili su osobni automobil čiji je vozač prethodno kroz naseljeno mjesto vozio brzinom od 137 km/h. Na toj je dionici prometnim znakom brzina ograničena na 60 km/h, što znači da je vozio čak 77 kilometara na sat iznad dopuštenog ograničenja. Daljnjom kontrolom policija je utvrdila da je muškarac upravljao automobilom iako mu je vozačka dozvola poništena, a mjera traje od 20. srpnja 2026. do 20. srpnja 2028. godine.

Kako navode iz policije, riječ je o ponavljaču istovrsnih prometnih prekršaja koji pokazuje posebnu upornost u njihovu činjenju. Zbog prometnih prekršaja do sada je pravomoćno kažnjen tri puta. Muškarac je uhićen, a automobil mu je privremeno oduzet. Vozač je u žurnom postupku doveden pred nadležni sud. Policija je predložila da mu se zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje, izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 60 dana te da mu se automobil trajno oduzme.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od šest dana, nakon čega je predan u zatvor.

Motociklist bez vozačke odbio testiranje na droge

Pred sudom je završio i 36-godišnjak kojeg je policija kontrolirala 11. kolovoza oko 23:20 sati na odmorištu Rašćane Gornje uz autocestu A1. Utvrđeno je da je upravljao motociklom prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima. Vozačka dozvola ukinuta mu je i oduzeta u listopadu 2022. godine nakon što je prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova. Policija ga je zatražila i da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, što je odbio. Kod sebe, uz to, nije imao ni prometnu dozvolu ni osobnu iskaznicu. Budući da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja, policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, novčanu kaznu u ukupnom iznosu od 1.370 eura te kaznu zatvora u trajanju od 30 dana.

Sud je 36-godišnjaka pustio na slobodu, a predmet je upućen u redovan postupak.

U Kaštelima policija oduzela električni romobil

Policijski službenici su 13. kolovoza oko 00:30 sati u Kaštel Novom zaustavili 18-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom. Kontrolom je utvrđeno da romobil ima veću snagu motora od dopuštene, čime je počinjen prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Električni romobil privremeno je oduzet, a 18-godišnji vozač prekršajno je kažnjen. Iz policije poručuju kako će nastaviti pojačano kontrolirati ovu vrstu sudionika u prometu, s posebnim naglaskom na isključivanje iz prometa električnih romobila velike snage kojima nije dopušteno sudjelovanje u prometu i koji mogu ugroziti život i zdravlje drugih sudionika.