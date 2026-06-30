Divljao bez vozačke, osiguranja i prometne: Nakon nesreće završio iza rešetaka

U Makarskoj je uhićen 45-godišnjak koji je, prema policijskim informacijama, u subotu, 27. lipnja 2026. godine, oko 16:40 sati u Vukovarskoj ulici izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom. Policijska kontrola nakon nesreće otkrila je niz dodatnih prekršaja, zbog čega je muškarac isključen iz prometa, uhićen i priveden na sud.

Kako navodi policija, 45-godišnjak se na zahtjev policijskog službenika odbio podvrgnuti preliminarnom testiranju na prisutnost opojnih droga u organizmu, kao i liječničkom pregledu radi analize. Dodatno je utvrđeno da mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta do svibnja 2027. godine zbog prikupljenih 12 negativnih bodova.

Auto bez prometne i osiguranja

Policija je utvrdila i da je vozilu kojim je upravljao isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, i to još u studenom 2025. godine. Polica obveznog osiguranja prestala je vrijediti u prosincu iste godine. Budući da je, osim izazivanja prometne nesreće, počinio još četiri prometna prekršaja te predstavljao neposrednu opasnost za druge sudionike u prometu, muškarac je uhićen. Izdana mu je i naredba zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 12 sati.

Policija tražila zatvor, novčanu kaznu i zabranu vožnje

Muškarac je policiji poznat kao ponavljač raznih prekršaja, a već je pravomoćno kažnjen zbog odbijanja testa na droge. U nedjelju, 28. lipnja 2026. godine, u žurnom postupku odveden je na sud. Policija je u optužnom prijedlogu zatražila da mu se, zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, odredi zadržavanje, ukupna kazna zatvora od 40 dana, novčana kazna od 1.110 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od devet mjeseci. Sud je 45-godišnjaku odredio zadržavanje do 10. srpnja 2026. godine, nakon čega je predan u zatvor.