Divljanje u Kaštel Gomilici: Vozač usred jutra driftao uz plažu, sve je snimljeno

Mirno nedjeljno jutro u Kaštel Gomilici prekinula je buka automobila i zvuk škripanja guma. Oko 7 sati ujutro jedan je vozač u gomiličkoj marini, uz plažu Kamp, izvodio opasne manevre automobilom, a cijeli događaj snimljen je kamerom.

Snimka, koja je stigla u redakciju Portala grada Kaštela, prikazuje kako vozač naglo ubrzava, namjerno proklizava pogonskim kotačima te više puta okreće automobil oko svoje osi. Zbog paljenja guma iza vozila se dizao gust dim i prašina, dok je škripa guma odjekivala marinom.

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Osim što je uznemirio građane, ovakvo ponašanje predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik jer se odvijalo na javnoj površini, u neposrednoj blizini plaže i šetnice, gdje su se u svakom trenutku mogli naći prolaznici.

Driftanje i slični oblici obijesne vožnje na javnim prometnim površinama smatraju se teškim prometnim prekršajima. Za takvo ugrožavanje sigurnosti sudionika u prometu zakon predviđa visoke novčane kazne, koje u pojedinim slučajevima mogu dosegnuti i nekoliko tisuća eura, ovisno o okolnostima i utvrđenim prekršajima.