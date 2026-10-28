"Divljač uništava usjeve, a država račun ispostavlja poljoprivrednicima!" Čabaj upozorava: Tko će im nadoknaditi štetu?

Saborski zastupnik Krešimir Čabaj i Ivana Pavić, članica radne skupine za izradu izmjena Zakona o lovstvu, održali su u srijedu, 28. listopada, konferenciju za medije u Hrvatskom saboru, na kojoj su upozorili na posljedice predloženih zakonskih izmjena za hrvatske poljoprivrednike. Prema njihovim tvrdnjama, predložene odredbe dodatno opterećuju proizvođače hrane jer ih obvezuju na poduzimanje zaštitnih mjera, dok istodobno ograničavaju mogućnosti ostvarivanja naknade štete koju divljač prouzroči na poljoprivrednim površinama.

Čabaj je istaknuo kako se lovstvo i poljoprivreda ne mogu promatrati odvojeno jer su poljoprivredne površine neposredno povezane s lovištima, a posljedice gospodarenja divljači izravno osjećaju upravo poljoprivrednici.

"Ne možemo lovstvo gledati kao izdvojenu cjelinu koja nema veze s poljoprivredom. Gotovo sve poljoprivredne površine izravno su naslonjene na lovišta i jedno bez drugoga ne možemo promatrati. Posebno naglašavam da nismo protiv lovaca niti protiv Hrvatskog lovačkog saveza. Svjesni smo da su lovačka društva posljednjih godina bila u teškoj poziciji i da su ih štete od divljači u prometu dovodile čak do ruba opstanka. Ne želimo im stvarati dodatne troškove, ali ne možemo dopustiti ni da poljoprivrednici ostanu bez ikakve zaštite", poručio je Čabaj.

Šteta manja od pet posto? Poljoprivrednik ostaje bez naknade

Jednim od najvećih problema Čabaj smatra predložene odredbe prema kojima poljoprivrednici koji nisu poduzeli propisane zaštitne mjere ne bi imali pravo na naknadu štete. Isto bi vrijedilo i u slučajevima kada je šteta nastala na manje od pet posto ukupne površine.

"Ako poljoprivredniku divljač uništi usjeve, a on nije poduzeo sve propisane mjere zaštite, nema pravo na naknadu. Ako je šteta manja od pet posto ukupne površine, ponovno nema pravo na naknadu. Postavlja se pitanje tko je onda odgovoran za divljač i tko će poljoprivredniku nadoknaditi izgubljeni prihod?", upitao je.

Naglasio je kako odgovornost za štetu ne može biti isključivo na poljoprivrednicima. "Lovovlaštenik koji gospodari lovištem i od toga ostvaruje prihod ne može biti oslobođen odgovornosti za štetu koju ta divljač počini. Ako nema dovoljno financijskih sredstava za naknadu štete, onda tu odgovornost mora preuzeti država", ustvrdio je Čabaj.

Osvrnuo se i na financiranje sustava, upozorivši da povećanje udjela sredstava namijenjenih županijama s dosadašnjih deset na 50 posto, prema njegovoj procjeni, neće biti dovoljno za rješavanje problema šteta od divljači u prometu i poljoprivredi. "Stalno slušamo da će se štete nadoknaditi iz nekih drugih ili trećih izvora, ali nitko ne daje konkretan odgovor odakle će taj novac doći. Ako smo poljoprivredu proglasili strateškom granom i govorimo o samodostatnosti u proizvodnji hrane, onda moramo osigurati i uvjete u kojima poljoprivrednici mogu opstati", upozorio je.

Dodao je kako se ne može istodobno govoriti o prehrambenoj suverenosti i donositi propise koji, prema njegovu mišljenju, proizvođače hrane ostavljaju da sami snose posljedice šteta koje nisu prouzročili.

"Poljoprivrednik mora ograditi svoju stoku, a sada mora plaćati i zaštitu od divljači"

Na konferenciji je govorila i Ivana Pavić, članica Skupštine Hrvatske poljoprivredne komore i radne skupine za izradu zakonskih izmjena, koja je izrazila nezadovoljstvo činjenicom da nije prihvaćen nijedan amandman Hrvatske poljoprivredne komore. Upozorila je kako se izmjene Zakona o lovstvu donose u trenutku kada je, prema njezinim riječima, brojnost divljači prekomjerna, a štete na poljoprivrednim površinama sve veće.

"Umjesto da se taj problem sustavno riješi, odgovornost za zaštitu usjeva i dokazivanje štete prebacuje se na poljoprivrednika, iako on nije odgovoran za gospodarenje divljači. Smatramo to apsolutno nepoštenim. Teret financiranja zaštitnih ograda trebali bi snositi lovovlaštenici koji su ovlašteni gospodariti divljači", istaknula je Pavić. Posebno je upozorila na, kako smatra, neravnopravan položaj poljoprivrednika u odnosu na one koji gospodare divljači, usporedivši njihove obveze s odgovornošću stočara.

"Poljoprivrednik koji ima stoku mora je sam ograditi i spriječiti njezin izlazak. Ako stoka probije ogradu, on snosi financijske posljedice. S druge strane, kada divljač izađe iz lovišta i počini štetu na njegovim usjevima, ponovno se od poljoprivrednika očekuje da sam financira zaštitu", kazala je. Dodala je kako mogućnosti sufinanciranja zaštitnih ograda, o kojima govori nadležno ministarstvo, nisu dovoljne za sve poljoprivrednike.

"Netko će uvijek ostati bez pomoći, a štete će zbog prekomjerne brojnosti divljači nastaviti rasti", upozorila je Pavić. Sudionici konferencije zaključili su kako predložene zakonske izmjene, prema njihovu mišljenju, ne daju jasan odgovor na pitanje tko bi trebao snositi odgovornost za štete od divljači. Smatraju da je potrebno pronaći rješenje koje će omogućiti održivo gospodarenje lovištima, ali i osigurati učinkovitu zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje.

"Ne možemo govoriti da nam je poljoprivreda strateška grana, a istodobno donositi propise zbog kojih poljoprivrednik ostaje sam sa svojom štetom. Ako želimo domaću proizvodnju hrane, onda moramo zaštititi one koji tu hranu proizvode", poručeno je na kraju konferencije.