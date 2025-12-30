Divlja vožnja na splitskoj Kili

U ponedjeljak ujutro u ulici Vrboran u splitskom naselju Kila zabilježena je opasna vožnja.

Vozač odlučio pretjecati unatoč brojnim sigurnosnim preprekama. Na tom potezu ignorirao je raskrižja, niz ležećih policajaca i pješačke prijelaze, ugrožavajući sebe i druge sudionike u prometu.

Srećom, ulice su bile prazne zbog školskih praznika, pa djece nije bilo u blizini.

Cijeli događaj snimila je kamera iz vozila koje je dolazilo u susret, a video je ubrzo završio na društvenim mrežama.

Snimka vožnje objavljena je na popularnoj Facebook stranici 'Prometne zgode i nezgode'.

'Firma će platit amortizere', piše jedna korisnica Facebooka.

Podsjetimo, pretjecanje pri neprimjerenoj brzini i bez dovoljno preglednosti među najčešćim je uzrocima teških prometnih nesreća. Policija i stručnjaci već godinama apeliraju na vozače da ne riskiraju tuđe i vlastite živote zbog nekoliko izgubljenih minuta.