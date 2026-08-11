Diva Radojka Šverko za Dalmaciju Danas: "U Splitu nisam nastupala onoliko često koliko sam mogla. Jedna stvar me posebno veže uz grad"

Jedan od posebnih glazbenih događaja završnice 72. Splitskog ljeta održat će se u četvrtak, 13. kolovoza, u 21 sat na igralištu Turističko-ugostiteljske škole. Na koncertu „Večer diva“ publiku očekuje susret dviju velikih imena hrvatske glazbene scene – Radojke Šverko i Zdenke Kovačiček.

Uoči splitskog nastupa razgovarali smo s Radojkom Šverko, umjetnicom čija karijera traje gotovo šest desetljeća i koja se, osim velikim glazbenim uspjesima, može pohvaliti i bogatim kazališnim iskustvom.

„Kazalište mi je otkrilo nešto u meni čega nisam bila ni svjesna“

Ponovno dolazite u Split, ovaj put na ljetnu pozornicu i u društvu još jedne legende hrvatske glazbe, Zdenke Kovačiček. Vaši su se umjetnički putevi susretali i ranije?

– Susretale smo se i kroz glazbeno-scenske projekte. Ja sam dosta godina provela u kazalištu i bila sam nositeljica pet velikih uloga u pet različitih predstava. Mislim da je zanimljivo publici ponekad osvježiti sjećanje na taj dio moje karijere.

Radojka Šverko tijekom kazališne karijere nastupala je u „Gubec-begu“, „Gričkoj vještici“, „Jadnicima“, „Karolini Riječkoj“ i „Mirakulu“, tumačeći Janu, Neru, Fantine, Karolinu i Maru.

– To je bilo razdoblje koje me strašno nadahnjivalo. Otkrivalo je neke umjetničke trenutke i mogućnosti u meni kojih možda ni sama nisam bila svjesna. Te su mi uloge pružile veliku radost – prisjetila se Šverko.

„Ja čekam da me se pozove“

Iako je sa Splitom vežu brojne uspomene, kaže kako tijekom karijere u gradu pod Marjanom ipak nije nastupala onoliko često koliko je možda mogla.

Imate osjećaj da vas je u Splitu moglo biti i više?

– Mene u Splitu zaista nije bilo previše. Mogla sam možda sebi priuštiti više toga, ali ja jednostavno funkcioniram tako da čekam da me se pozove. Nisam osoba koja će nekoga zvati i moliti za nastup. Ako me se netko sjeti, ako me želi i smatra da moja sklonost glazbi i ono što radim mogu dobro doći, onda se ja rado odazovem.

Upravo zato svaki novi povratak pred splitsku publiku za nju nosi posebno značenje.

Što za Radojku Šverko znači Split?

Na pitanje što joj prvo prolazi kroz misli kada čuje riječ Split, odgovor stiže bez mnogo razmišljanja.

– Split me prije svega veže uz moju obitelj i rodbinu. Mnogih danas, nažalost, više nema, ali dio ih je još ovdje. Zato dolazak u Split za mene nikada nije samo još jedan dolazak u neki grad.

U Split se vraća nakon relativno kratkog vremena i ne skriva zadovoljstvo novim susretom s publikom.

– U svakom slučaju, jako mi je drago što sam ponovno u Splitu – poručila je Radojka Šverko.

Publika će je na „Večeri diva“ gledati uz Zdenku Kovačiček, dok će program voditi Arijana Čulina. U programu nastupaju i Sara Brodarić Šegvić, Željko Brodarić Jappa, Zrinka Milić i Antonella Malis, uz pratnju Big banda i Blues banda.

Koncert se održava u četvrtak, 13. kolovoza, s početkom u 21 sat na igralištu Turističko-ugostiteljske škole u Splitu.