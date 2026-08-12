Dite Splita se vratilo na Gripe: Tonko Vuko ponovno u žutom dresu

Još jedno dite Splita se vraća, Tonko Vuko opet je u žutom dresu. Prošao je omladinsku školu KK Splita, bio u SAD-u, Alkaru, Šibeniku, mađarskom ZTE-u, pa je četiri sezone nosio Splitov dres s brojem 11 da bi prošlu godinu proveo u belgijskom Brusselsu. I sada je opet tu, kao da nije ni otišao. Cijelo ljeto je proveo na Gripama, svakodnevno radio u teretani i na parketu.

- Morao sam održavati formu, bez treninga si nitko i ništa. Drago mi je da sam se vratio, osjećam da se slaže lijepa priča, vratili su se Runjić i Bajo, tu je Vito. Nećemo biti od velikih obećanja i najava, idemo raditi i trenirati i to će sigurno dati svoje plodove - rekao je 32-godišnji Vuko (203 cm), koji će u ovoj sezoni nositi dres broj 4.