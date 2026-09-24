Disciplinski sudac dijelio kazne nakon 8. kola: Hajdukov Garcia kažnjen, Mišiću dvije utakmice suspenzije

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama nakon 8. kola SuperSport HNL-a. Kažnjeni prekršitelji i njihovi klubovi zaprimili su detaljna obrazloženja odluka, a objavljen je i pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja. Među kažnjenima je i trener Hajduka Gonzalo Garcia, kojem je prema članku 52. stavku 1. točki a. Disciplinskog pravilnika izrečena novčana kazna od 500 eura.

Mišiću dvije utakmice zabrane i 3.000 eura kazne

Najstrožu igračku kaznu dobio je Dinamov Josip Mišić. Prema članku 52. stavku 1. točki b. Disciplinskog pravilnika kažnjen je zabranom igranja na dvije prvenstvene ili kup utakmice, uz novčanu kaznu od 3.000 eura.

Dinamo je kažnjen i preko Luke Murka, kojem su izrečene dvije pojedinačne kazne. Prema članku 50. stavku 1. u vezi sa stavkom 4. Disciplinskog pravilnika kažnjen je s 500 eura, dok mu je prema članku 52. stavku 1. točki b. izrečena zabrana obavljanja funkcije na dvije prvenstvene ili kup utakmice. Na temelju članka 38. stavka 1. Disciplinskog pravilnika izrečena mu je ukupna kazna zabrane obavljanja funkcije na dvije prvenstvene ili kup utakmice te novčana kazna od 3.500 eura. Zabrana uključuje ulazak u svlačionice i pripadajuće službene prostorije, kao i pristup klupi za rezervne igrače tijekom prvenstvenih ili kup utakmica.

Kažnjeni i igrači Rudeša i Lokomotive

Ivan Božić iz Rudeša kažnjen je s 500 eura prema članku 52. stavku 1. točki a. Disciplinskog pravilnika.

Jednaku novčanu kaznu od 500 eura dobio je i Borislav Parlov iz Rudeša. Lokomotivin Duje Reić kažnjen je prema članku 51. Disciplinskog pravilnika zabranom igranja na jednoj prvenstvenoj ili kup utakmici te novčanom kaznom od 2.000 eura. Na popisu kažnjenih nalazi se i Rudešov Marko Stolnik. Prema članku 54. Disciplinskog pravilnika dobio je zabranu igranja na dvije prvenstvene ili kup utakmice, uz novčanu kaznu od 670 eura.

Sve kazne nakon 8. kola Ivan Božić (Rudeš) – 500 eura Gonzalo Manuel Garcia Garcia (Hajduk) – 500 eura Josip Mišić (Dinamo) – zabrana igranja na dvije prvenstvene ili kup utakmice i 3.000 eura Luka Murk (Dinamo) – zabrana obavljanja funkcije na dvije prvenstvene ili kup utakmice i 3.500 eura Borislav Parlov (Rudeš) – 500 eura Duje Reić (Lokomotiva) – zabrana igranja na jednoj prvenstvenoj ili kup utakmici i 2.000 eura Marko Stolnik (Rudeš) – zabrana igranja na dvije prvenstvene ili kup utakmice i 670 eura.