U Vukovaru se danas, 18. studenoga, obilježava 35. godišnjica stradanja grada koji je 1991. godine postao simbol hrvatskog otpora, hrabrosti i žrtve.

Među sudionicima obilježavanja bili su i predstavnici Viteškog alkarskog društva Sinj, koji su svojim dolaskom još jednom iskazali poštovanje prema poginulim hrvatskim braniteljima i civilima.

Odjeveni u svečane tradicionalne odore, članovi VAD-a Sinj prošli su vukovarskim ulicama noseći stijeg i obilježja bogate alkarske tradicije.

Alkarske odore podno simbola Vukovara

Posebno dojmljivi prizori zabilježeni su u blizini vukovarskog Vodotornja, jednog od najprepoznatljivijih simbola stradanja i otpora grada.

Na fotografijama se vide članovi alkarske povorke u tradicionalnim odorama, sa stijegom i oružjem koje je sastavni dio alkarske svečane opreme, dok se u pozadini uzdiže Vodotoranj, još uvijek obilježen tragovima ratnih razaranja.

Upravo taj prizor simbolično povezuje dva važna dijela hrvatske povijesti – stoljetnu tradiciju Sinjske alke i sjećanje na žrtvu Vukovara.

Sinj i Vukovar povezani poštovanjem prema hrvatskim braniteljima

Sinjska alka stoljećima čuva uspomenu na obranu Sinja 1715. godine, a njezina tradicija predstavlja važan dio hrvatske kulturne i povijesne baštine.

Dolazak članova Viteškog alkarskog društva u Vukovar stoga ima i snažnu simboličnu dimenziju.

U gradu koji je 1991. godine podnio golemu žrtvu za hrvatsku slobodu, alkari su svojim sudjelovanjem u obilježavanju Dana sjećanja iskazali poštovanje prema onima koji su dali živote za domovinu.

Fotografije iz Vukovara prikazuju dostojanstvenu povorku koja je, unatoč kiši i mokrim ulicama, nastavila svoj put gradom.

Prizori sinjskih alkara podno ranjenog Vodotornja još su jedan podsjetnik na to da sjećanje na Vukovar ne poznaje granice gradova i krajeva te da se žrtva njegovih branitelja i stanovnika čuva diljem Hrvatske.