Dirljive scene u Trilju: Trkačica na putu prema Vukovaru dočekana uz suze i pljesak, za ubijenu djecu zapaljeno 86 svijeća

Hrvatska trkačica Jelena Barčot, koja je 31. listopada krenula s Prevlake na 844 kilometra dug put prema Vukovaru, stigla je u Trilj, gdje su joj građani priredili emotivan doček. Njezin pothvat, kojim odaje počast žrtvama Domovinskog rata, ima i humanitarni karakter, a posebno dirljiv trenutak bio je paljenje 86 svijeća u spomen na djecu ubijenu u Vukovaru.
Jelena Barčot odlučila je u 18 dana pretrčati čak 844 kilometra, od krajnjeg juga Hrvatske do Vukovara, kamo planira stići 17. studenoga, uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.
Njezin put nije samo izazov fizičke izdržljivosti. Posvećen je hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata, a istodobno se prikupljaju donacije za Socijalnu samoposlugu Humanitarne udruge Duga Vukovar, koja pomaže socijalno ugroženim građanima.
Djeca, motoristi, vatrogasci i građani dočekali je na ulazu u Trilj
Nakon što je istrčala dionicu od Gornjih Brela do Trilja, Jelenu su na ulazu u grad dočekala djeca sa svojim roditeljima, motoristi, vatrogasci, mažoretkinje, predstavnici udruga i brojni građani.
Posebno dojmljiv prizor bio je njezin dolazak u grad u pratnji djece i motociklista iz Moto kluba Noćni jahači Trilj, Moto kluba Divlje svinje te njihovih prijatelja.
Kod spomenika hrvatskim braniteljima dočekali su je gradonačelnik Trilja i saborski zastupnik Ivan Bugarin te don Slavko Volarević, dekan Cetinskog dekanata. Uručili su joj prigodne poklone i zahvalili na pothvatu kojim čuva uspomenu na stradanja u Domovinskom ratu.
Posebno su se potrudili učenici Osnovne škole Trilj, koji su sa svojim učiteljicama izradili plakate s porukama mira i podrške.
Zapalili 86 svijeća za djecu ubijenu u Vukovaru
Najemotivniji dio dočeka uslijedio je kada su okupljeni zapalili 86 svijeća u spomen na 86 djece ubijene tijekom Domovinskog rata u Vukovaru.
Svaka upaljena svijeća simbolizirala je jedan ugašeni dječji život, a okupljeni su tim činom odali počast najmlađim žrtvama ratnih stradanja.
Posebnu simboliku ovom susretu dale su i poruke triljskih osnovnoškolaca, kojima su djeca istaknula važnost mira i odrastanja bez straha i ratova.
Članovi Udruge „Prijatelji obitelji” darovali su Jeleni krunicu izrađenu od oraha, inspiriranu tradicionalnom triljskom grotuljom. Poklon je zamišljen kao simbol vjere, snage i povezanosti s Cetinskim krajem.
Trči i za one kojima je pomoć najpotrebnija
Uz odavanje počasti žrtvama Domovinskog rata, Jelenin pothvat ima i važan humanitarni cilj.
Tijekom njezina puta prikupljaju se sredstva za Socijalnu samoposlugu Humanitarne udruge Duga Vukovar, koja pruža pomoć pojedincima i obiteljima u teškim životnim okolnostima.
Svi koji žele podržati ovu inicijativu mogu uplatiti donaciju na račun udruge:
Primatelj: Humanitarna udruga Duga Vukovar
IBAN: HR4223400092520638867
Opis plaćanja: Donacija za Socijalnu samoposlugu – Prevlaka–Vukovar
Iz Trilja nastavlja prema Sinju i Vrlici
Nakon emotivnog dočeka u Trilju, Jelena nastavlja svoj put prema Vukovaru. Sljedeća dionica vodi je preko Sinja do Vrlike, gdje je očekuju novi domaćini i građani koji će joj pružiti podršku.
Pred njom je još mnogo kilometara, a konačni cilj ostaje Vukovar, u koji planira stići 17. studenoga.
Doček u Trilju pokazao je da njezin pothvat nadilazi sportske rezultate. Uz svaki pretrčani kilometar, Jelena Barčot prenosi poruku sjećanja na žrtve Domovinskog rata, ali i solidarnosti s onima kojima je pomoć danas najpotrebnija.