Dirljive scene u Trilju: Trkačica na putu prema Vukovaru dočekana uz suze i pljesak, za ubijenu djecu zapaljeno 86 svijeća

Hrvatska trkačica Jelena Barčot, koja je 31. listopada krenula s Prevlake na 844 kilometra dug put prema Vukovaru, stigla je u Trilj, gdje su joj građani priredili emotivan doček. Njezin pothvat, kojim odaje počast žrtvama Domovinskog rata, ima i humanitarni karakter, a posebno dirljiv trenutak bio je paljenje 86 svijeća u spomen na djecu ubijenu u Vukovaru.

Jelena Barčot odlučila je u 18 dana pretrčati čak 844 kilometra, od krajnjeg juga Hrvatske do Vukovara, kamo planira stići 17. studenoga, uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Njezin put nije samo izazov fizičke izdržljivosti. Posvećen je hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata, a istodobno se prikupljaju donacije za Socijalnu samoposlugu Humanitarne udruge Duga Vukovar, koja pomaže socijalno ugroženim građanima.

Djeca, motoristi, vatrogasci i građani dočekali je na ulazu u Trilj

Nakon što je istrčala dionicu od Gornjih Brela do Trilja, Jelenu su na ulazu u grad dočekala djeca sa svojim roditeljima, motoristi, vatrogasci, mažoretkinje, predstavnici udruga i brojni građani.

Posebno dojmljiv prizor bio je njezin dolazak u grad u pratnji djece i motociklista iz Moto kluba Noćni jahači Trilj, Moto kluba Divlje svinje te njihovih prijatelja.

Kod spomenika hrvatskim braniteljima dočekali su je gradonačelnik Trilja i saborski zastupnik Ivan Bugarin te don Slavko Volarević, dekan Cetinskog dekanata. Uručili su joj prigodne poklone i zahvalili na pothvatu kojim čuva uspomenu na stradanja u Domovinskom ratu.

Posebno su se potrudili učenici Osnovne škole Trilj, koji su sa svojim učiteljicama izradili plakate s porukama mira i podrške.

Zapalili 86 svijeća za djecu ubijenu u Vukovaru

Najemotivniji dio dočeka uslijedio je kada su okupljeni zapalili 86 svijeća u spomen na 86 djece ubijene tijekom Domovinskog rata u Vukovaru.

Svaka upaljena svijeća simbolizirala je jedan ugašeni dječji život, a okupljeni su tim činom odali počast najmlađim žrtvama ratnih stradanja.

Posebnu simboliku ovom susretu dale su i poruke triljskih osnovnoškolaca, kojima su djeca istaknula važnost mira i odrastanja bez straha i ratova.

Članovi Udruge „Prijatelji obitelji” darovali su Jeleni krunicu izrađenu od oraha, inspiriranu tradicionalnom triljskom grotuljom. Poklon je zamišljen kao simbol vjere, snage i povezanosti s Cetinskim krajem.

Trči i za one kojima je pomoć najpotrebnija

Uz odavanje počasti žrtvama Domovinskog rata, Jelenin pothvat ima i važan humanitarni cilj.

Tijekom njezina puta prikupljaju se sredstva za Socijalnu samoposlugu Humanitarne udruge Duga Vukovar, koja pruža pomoć pojedincima i obiteljima u teškim životnim okolnostima.

Svi koji žele podržati ovu inicijativu mogu uplatiti donaciju na račun udruge:

Primatelj: Humanitarna udruga Duga Vukovar

IBAN: HR4223400092520638867

Opis plaćanja: Donacija za Socijalnu samoposlugu – Prevlaka–Vukovar

Iz Trilja nastavlja prema Sinju i Vrlici

Nakon emotivnog dočeka u Trilju, Jelena nastavlja svoj put prema Vukovaru. Sljedeća dionica vodi je preko Sinja do Vrlike, gdje je očekuju novi domaćini i građani koji će joj pružiti podršku.

Pred njom je još mnogo kilometara, a konačni cilj ostaje Vukovar, u koji planira stići 17. studenoga.

Doček u Trilju pokazao je da njezin pothvat nadilazi sportske rezultate. Uz svaki pretrčani kilometar, Jelena Barčot prenosi poruku sjećanja na žrtve Domovinskog rata, ali i solidarnosti s onima kojima je pomoć danas najpotrebnija.