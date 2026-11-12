Dirljive scene u Splitu: Stotine srednjoškolaca trčale Vukovarskom ulicom u čast žrtvama Vukovara i Škabrnje

Split je danas još jednom pokazao da sjećanje na žrtve Domovinskog rata živi i među mladim generacijama. Danas je točno u podne održana tradicionalna humanitarna utrka za Vukovar, u kojoj su sudjelovali učenici splitskih srednjih škola. Utrka je organizirana u sklopu projekta „Ne zaboravimo Vukovar”, s ciljem odavanja počasti žrtvama Vukovara i Škabrnje te prenošenja vrijednosti zajedništva i sjećanja na mlađe naraštaje.

Uz pokroviteljstvo Splitsko-dalmatinske županije, učenici su se okupili u Vukovarskoj ulici kako bi zajedničkim sudjelovanjem u utrci poslali snažnu poruku – žrtva Vukovara i Škabrnje ne smije biti zaboravljena.

Događaj je dio obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, koji se obilježava 18. studenoga.

Znak za početak ovogodišnje utrke dao je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je tom prilikom istaknuo važnost očuvanja uspomene na Vukovar i njegove žrtve, posebno među mladim generacijama.

Učenici trčali Vukovarskom ulicom

Utrka je započela na početku Vukovarske ulice, kod križanja s Ulicom Domovinskog rata, gdje se nalazi maketa Vukovarskog vodotornja.

U sklopu obilježavanja predviđeno je i paljenje svijeća kao simbol sjećanja na sve poginule i stradale tijekom Domovinskog rata.

U ovoj manifestaciji tradicionalno sudjeluje velik broj učenika splitskih srednjih škola, a prema podacima o dosadašnjim izdanjima okupljala je približno 450 do 500 mladih.

Iako je riječ o sportskoj aktivnosti, rezultat i ostvareno vrijeme nisu u prvom planu. Mnogo je važnija poruka koju učenici šalju svojim sudjelovanjem.

Učenici su poručili kako za sudjelovanje u utrci nisu trebali posebne pripreme jer im je motivacija bila mnogo važnija od sportskog rezultata. Trčanjem su željeli iskazati zahvalnost svima koji su se borili za slobodu Hrvatske i odati počast poginulim braniteljima.

Jedna od učenica istaknula je kako je na utrku došla prvenstveno zbog želje da se prisjeti žrtve hrvatskih branitelja i zahvali im na slobodi koju današnje generacije uživaju. Iako se nije posebno pripremala za trčanje, naglasila je da joj fizički napor ne predstavlja poteškoću jer je najvažnije sačuvati uspomenu na one koji su izgubili živote u Domovinskom ratu.

Split čuva uspomenu na Vukovar i Škabrnju

Studeni je mjesec u kojem se diljem Hrvatske organiziraju brojna događanja posvećena sjećanju na žrtve Domovinskog rata.

Među njima posebno mjesto zauzima obilježavanje 18. studenoga, kada se Hrvatska prisjeća stradanja Vukovara i Škabrnje 1991. godine.

Splitska humanitarna utrka jedan je od načina na koji se i mladi uključuju u obilježavanje tih događaja.

Današnje okupljanje u Vukovarskoj ulici još je jednom podsjetilo na važnost očuvanja povijesnog sjećanja, ali i na snagu zajedništva koje povezuje generacije.

Stotine mladih na splitskim ulicama tako su poslale jednostavnu, ali snažnu poruku: Vukovar i Škabrnja nisu i neće biti zaboravljeni.