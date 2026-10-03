Dirljive scene pred muralom Ivana Gudelja: Gorile baklje, orilo se 'Kada umren zamotan u bilo'

Mertojak je opet pokazao srce za svoga Ivana Gudelja. U Odeskoj ulici, pred Gudeljevim muralom, jučer su zapaljene svijeće, mjesec dana nakon Ivanova odlaska.

Uz Torcidu Mertojak, koja je upalila baklje, okupljanju su nazočili Ivanova supruga Maja, kći Đana sa suprugom, poštovatelji i prijatelji, među kojima su bili Deni Lušić, Željko Jerkov, Marko Žaja, Nenad Periš i brojni drugi.

Slovo o Gudelju održao je nekadašnji urednik sportske rubrike Slobodne Dalmacije Mijo Grabovac.

Pjesmu „Kada umren zamotan u bilo“ zapjevao je tenor Zvone Tolić. Pjesnik Vjeko Režić u suradnji s Nađanom Dumanićem izrecitirao je pjesmu o Ivanu Gudelju.

Organizator ovog emotivnog okupljanja bio je tajnik KK „Mertojak“ i Humanih zvijezda Splita te Ivanov prijatelj Branko Bosanac.

Nakon paljenja svijeća služena je sveta misa zadušnica u crkvi svetog Josipa.

Mertojak pamti…