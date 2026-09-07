Dirljiva zahvala obitelji Laušić splitskom HGSS-u: „Vi ste istinski heroji našeg društva“

Nakon potrage u Kreševu, splitski HGSS primio je dirljivu poruku obitelji preminule žene, upućenu svim sudionicima potrage. Obitelj je zahvalila pripadnicima HGSS-a, policiji, vatrogascima i lovcima, posebno istaknuvši njihovu ljudskost i podršku u trenucima neizvjesnosti.

„Ono što nas je najviše dotaknulo, osim Vaše vrhunske stručnosti, bila je iznimna empatija, ljudskost i podrška koju ste nam pružali svake sekunde potrage. […] Vi ste istinski heroji našeg društva i Vaša dobrota nikada neće biti zaboravljena“, stoji u zahvali obitelji Laušić.

"Te nam riječi mnogo znače"

Iz HGSS-a Split poručili su kako ih je obiteljska zahvala duboko dirnula te podsjetila na važnost podrške ljudima koji čekaju vijesti o svojim najbližima.

„Obitelj je u svojoj zahvali posebno istaknula ljudskost i podršku koju je osjetila u trenucima neizvjesnosti. Te nam riječi mnogo znače. Podsjećaju nas da je uz svaki korak na terenu važno i biti uz ljude koji čekaju vijesti o svojim najbližima“, objavili su.

Splitski HGSS na kraju je obitelji Laušić izrazio iskrenu sućut.