Dirljiva priča s Brača: Ozlijeđena sova završila u obiteljskom dvorištu, a onda su joj dobri ljudi spasili život

Jedna neobična noć u Sutivanu na otoku Braču pretvorila se u priču o brizi za životinje, brzoj reakciji i nadi u sretan završetak. Glavna junakinja je velika sova ušara koja je nakon nezgode završila u dvorištu obitelji Pečar, a zahvaljujući njihovoj pomoći i intervenciji čuvara prirode dobila je priliku za oporavak.

Sve je počelo kada je sova tijekom noći udarila u ogradu obiteljskog dvorišta. Nakon udarca ostala je ozlijeđena, a članovi obitelji Pečar odlučili su joj pomoći.

Kako bi spriječili dodatne ozljede, pažljivo su je smjestili u kavez i pobrinuli se da bude na sigurnom do dolaska stručne pomoći.

O pronalasku ozlijeđene ptice obaviješten je čuvar prirode s Brača, djelatnik županijske javne ustanove More i krš.

Ubrzo je organizirano njezino zbrinjavanje. Brački čuvar prirode osobno je preuzeo sovu i prevezao je u specijalizirano prihvatilište za divlje životinje u Šibeniku, gdje joj je omogućena potrebna stručna skrb, navodi Javna ustanova "More i krš".

Utvrđeno je da je riječ o ženki velike ušare, a dobila je i ime – Zoja.

Svi se nadaju njezinu povratku na Brač

Zoja se sada nalazi na oporavku, a želja svih koji su sudjelovali u njezinu spašavanju jest da se nakon liječenja ponovno vrati u prirodu.

Ako oporavak bude uspješan i stručnjaci procijene da je spremna za samostalan život, plan je vratiti je na Brač, gdje bi je čuvar prirode ponovno pustio u njezino prirodno stanište.

Ova lijepa priča iz Sutivana pokazuje koliko pravodobna reakcija i suradnja građana sa službama za zaštitu prirode mogu značiti za ozlijeđene divlje životinje.

A za Zoju svi priželjkuju isti završetak – da ponovno raširi krila i poleti iznad svojega otoka.