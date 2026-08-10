Dirljiva gesta u Trogiru: Dječaku s autizmom omogućili besplatnu vožnju, a onda mu priredili posebno iznenađenje

Dirljiva priča iz Trogira proširila se društvenim mrežama nakon što je jedna majka zahvalila iznajmljivačima jet-skija na gesti koju njezina obitelj neće zaboraviti.

Kako je napisala, njezina sina, dječaka s autizmom, ponovno su besplatno provozali jet-skijem, a potom mu omogućili i da sjedne za kormilo broda kojim su se vraćali na drugu obalu.

Majka im je zahvalila porukom koja je mnoge dirnula:

- Vratili ste mi vjeru u to da će ga sutra netko gledati kao osobu, a ne dijagnozu. Još ima dobrih ljudi na ovom svijetu - napisala je u jednoj Facebook grupi.

Jednostavna gesta tako je ovoj obitelji značila puno više od same vožnje.