Dirljiv prizor u Đardinu: Obavezno zastanite kod ovog štanda

U sklopu 36. sajma autohtonih proizvoda „Dalmacijo, sve ti cvitalo…”, koji se održava u splitskom Đardinu, posjetitelji su imali priliku doživjeti jedan od onih trenutaka koji se dugo pamte.

Članovi Udruge Sindrom Down 21 Split održali su mali, ali iskren i dirljiv koncert koji je ispunio Đardin osmijesima, pljeskom i toplinom. Svojim nastupom još su jednom pokazali kako su radost, zajedništvo i iskrenost vrijednosti koje povezuju ljude više od svega.

Njihovo sudjelovanje na sajmu dio je ovogodišnje poruke manifestacije koja, uz promociju domaćih proizvoda i tradicije, snažno promiče uključivost, ravnopravnost i zajedništvo.

Od ovog vikenda pa sve do zatvaranja sajma, 7. srpnja, građani i gosti Splita mogu posjetiti štand Udruge Sindrom Down 21 Split u Đardinu. Ondje će pronaći ručno izrađene rukotvorine i prepoznatljive, šarene čarapice koje nastaju s puno truda, kreativnosti i ljubavi.

Kupnjom proizvoda ili donacijom posjetitelji izravno podupiru rad Udruge i njezine programe koji svakodnevno doprinose kvalitetnijem životu osoba sa sindromom Down i njihovih obitelji.

Ponekad je dovoljno zastati, kupiti mali suvenir ili jednostavno pružiti podršku kako bismo nekome uljepšali dan. Upravo zato posjet štandu Udruge Sindrom Down 21 Split nije samo prilika za kupnju jedinstvenih rukotvorina, već i prilika da budemo dio zajednice koja vjeruje u jednakost, prihvaćanje i snagu različitosti.

Sajam „Dalmacijo, sve ti cvitalo…” traje do 7. srpnja u Perivoju Đardin, svakoga dana od 10 do 22 sata.