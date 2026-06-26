Dirljiv 'povratak kući' u Sinju: Godinu dana nakon smrti ostvarena posljednja želja velikog hrvatskog umjetnika

U četvrtak navečer je u Gradskoj galeriji Sikirica otvorena monografska izložba velikog hrvatskog umjetnika, pokojnog Mire Vuce. Izložba, simbolično nazvana 'Povratak' prvo je predstavljanje njegova opusa u rodnom kraju. – Ispravili smo jednu veliku nepravdu, da tako kažem, jer Miro Vuco rođen je u Vojniću Sinjskom i imao je ogromnu želju izlagati u svom rodnom Cetinskom kraju, ali za života izložbu nije doživio. Nažalost, Miro Vuco je preminuo u rujnu prošle godine, ali 'Povratak' je tu, istaknula je prigodom otvorenja ravnateljica galerije, dr. sc. Dragana Modrić.

Autorstvo izložbe potpisuje Jasmina Bavoljak, muzejska savjetnica u mirovini, koja je za potrebe sinjske izložbe prilagodila i sažela koncepciju velike zagrebačke izložbe 'Zatečeno stanje' koja je u svibnju prošle godine bila otvorena u Klovićevim dvorima. Izložba u Sinju donosi presjek višedesetljetnog Vucina stvaralaštva, obuhvaćajući različite faze, medije i tematske preokupacije te pruža uvid u kontinuitet, slojevitost i aktualnost Vucina umjetničkog djelovanja. Miro Vuco morfološkom i tematskom raznolikošću opusa, izdvaja se kao jedinstvena pojava na hrvatskoj umjetničkoj sceni druge polovice dvadesetog stoljeća.

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– Dobar dio njegova stvaralaštva vezan je uz pripadnost umjetničkoj grupi Biafra, koja je djelovala od 1970. do 1978., a koja je kroz umjetničke prakse aktualizirala i komentirala teme iz svijeta svakidašnjice, s alarmantnim i uzbunjujućim porukama o ugroženom ljudskom biću i društvenom zlu. To je razdoblje u kojem je Miro Vuco iznimno socijalno angažiran, buntovan i pun mladenačkog aktivizma. Osamdesetih godina radi na seriji reljefa u poliesteru i glinu, čija pulsirajuća podloga i bubrenje same površine predstavljaju uvod u taktilno slikarstvo koje će ga zaokupljati u kasnijem razdoblju života, istaknula je Bavoljak. Posjetiteljima se obratila i Vucina kći, Jasika Vuco Češnovar, koja je zahvalila svima na realizaciji izložbe i da je ocu, barem posthumno, ostvarena ta velika želja. – Moj otac je prvom redu bio veliki radnik, i njegova djela i cijelu ovu izložbu trebamo gledati kroz prizmu njegova elana, entuzijazma i, mada se možda po radovima tako ne čini, ogromnog životnog optimizma, nadodala je Vuco Češnovar.

Izložbu je ispred Grada Sinja otvorio gradonačelnik Miro Bulj koji je također izrazio zadovoljstvo realizacijom ovako velike izložbe i da se Vuco, simbolički, vratio kući.

Izložba ostaje otvorena do 11. rujna i moći će se pogledati u radno vrijeme Gradske galerije Sikirica, svakim radnim danom od 9 do 14, poslijepodne od 18 do 21 sat, te subotom ujutro od 10 do 13 sati. Izložba je realizirana uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Sinja.