Direktor splitskog Prometa odgovorio na upozorenja o 250 ugroženih radnih mjesta: "Tvrtka funkcionira normalno"

Nakon alarmantnog upozorenja Nezavisnog sindikata radnika Prometa, koji tvrdi da bi zbog mogućeg gubitka dijela autobusnih linija moglo biti ugroženo između 150 i 250 radnih mjesta, Dalmacija Danas zatražila je očitovanje direktora splitskog Prometa Andrije Kalinića. Kalinić je u odgovoru našem portalu poručio da tvrtka nastavlja redovito poslovati te naglasio da je Prometu u interesu zadržati što veći broj linija i što šire područje prijevoza.

Kalinić: "Prijavili smo se na maksimalan broj linija"

"Tvrtka Promet funkcionira normalno. U tijeku je natječaj na koji nema utjecaj ni Promet ni Grad Split. Tvrtki Promet je u interesu vršiti prijevoz na što većem području te smo se prijavili na zakonski dopušten maksimalan broj linija", kazao je Andrija Kalinić za Dalmaciju Danas. Direktor Prometa posebno se osvrnuo i na pitanje zaposlenika, koje je sindikat istaknuo kao jedan od najvećih problema u slučaju gubitka dijela linija. "Sa svime je upoznat naš većinski vlasnik Grad Split kojemu je, kao i nama, u interesu očuvanje radničkih prava i radnih mjesta", poručio je Kalinić.

Sindikat upozorio na mogući gubitak stotina radnih mjesta

Podsjetimo, Nezavisni sindikat radnika Prometa ranije je uputio ozbiljno upozorenje Gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji i ostalim suvlasnicima tvrtke. Prema njihovim tvrdnjama, promjene u organizaciji javnog prijevoza i eventualni gubitak linija prema okolnim gradovima i općinama mogli bi imati teške posljedice za poslovanje Prometa. Sindikat procjenjuje da bi u takvom scenariju moglo biti ugroženo približno 150 radnih mjesta vozača te još stotinjak zaposlenika na drugim poslovima. Posebno ih zabrinjava budućnost linija prema Kaštelima, Trogiru, Solinu, Omišu, Podstrani i Dugom Ratu, ali i povezanost Šolte te Dalmatinske zagore. Upozoravaju da eventualni prelazak dijela linija drugim prijevoznicima ne bi utjecao samo na zaposlenike, nego i na putnike koji svakodnevno koriste usluge javnog prijevoza.

Sindikalisti ne isključuju ni štrajk

Iz Nezavisnog sindikata radnika Prometa zatražili su hitno preispitivanje postupka dodjele linija te zajednički sastanak predstavnika Grada Splita, Županije, uprave tvrtke i sindikata. U slučaju izostanka odgovora i konkretnih poteza, najavili su mogućnost javnih prosvjeda, peticija i drugih sindikalnih akcija, uključujući i štrajk.

S druge strane, direktor Andrija Kalinić ističe kako je Promet poduzeo korake da na natječaju osigura najveći zakonski dopušten broj linija te naglašava zajednički interes uprave i Grada Splita za očuvanje radnih mjesta.