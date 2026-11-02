Direktor splitske Čistoće iznio niz ozbiljnih tvrdnji: "Gubici su milijunski, a podaci o odvajanju otpada umjetno su prikazivani"

U splitskoj Banovini danas se održava tematska sjednica Gradskog vijeća posvećena poslovanju gradske tvrtke Čistoća tijekom mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka. Sjednica je sazvana zbog sumnji u nepravilnosti prilikom javnih nabava, posebno nabave biostabilizatora i druge opreme za gospodarenje otpadom, kao i pitanja odgovornosti tadašnjeg vodstva gradske tvrtke i gradske uprave.

Sjednicu je inicirao nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević, koji je prikupio potreban broj potpisa, dok ju je službeno sazvao predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić. Na sjednicu su pozvani i bivši gradonačelnik Ivica Puljak te bivši direktor Čistoće Ivica Karoglan. Podsjetimo, sjednica se prvotno trebala održati 16. listopada, no tada je odgođena zbog nedostatka kvoruma.

Tijekom današnje rasprave aktualni direktor Čistoće Vlado Pehar iznio je niz ozbiljnih tvrdnji o financijskom stanju društva, ranijim poslovnim odlukama, ulaganjima i organizaciji rada. Pehar je na početku poručio kako je otvoren za razgovor sa svim gradskim vijećnicima te ih pozvao da osobno dođu u Čistoću i upoznaju se sa stanjem u tvrtki. "Ja svaki dan stojim na raspolaganju svakom gradskom vijećniku. Bilo tko od vas želi doći u Čistoću, može doći i možemo popričati. Atmosfera grča i pritiska koja je stvorena nije dobra za Čistoću. Neću govoriti otkada je tako jer to ne znam. U firmi imamo manjak stručnosti, strah od donošenja odluka i prebacivanje odgovornosti. Imamo i grč zbog medijskog i političkog pritiska, nekada opravdanog, a nekada neopravdanog", kazao je Pehar.

"Tvrtka je prošlu godinu završila s gubitkom od 1,3 milijuna eura"

Posebno se osvrnuo na financijsko poslovanje, istaknuvši kako je Čistoća prošlu godinu završila s velikim gubitkom, a negativan rezultat očekuje se i ove godine. "Mislio sam da ću i ja imati priliku postaviti pitanja bivšem direktoru i svima vama. Proknjiženi gubitak iznosi milijun i 300 tisuća eura i tako je firma poslovala prošle godine. Firma će i ove godine poslovati negativno. Volio bih znati zašto je potpisan ugovor kojim je tvrtka u godinu dana oštećena za dva milijuna eura", izjavio je Pehar.

Direktor Čistoće otvorio je i pitanje pojedinih investicija koje, kako tvrdi, nikada nisu stavljene u funkciju. "Zašto su odrađene određene investicije koje nisu stavljene u funkciju? Volio bih znati je li postojala nekakva studija. Zašto se prikupljao biootpad od ugostitelja iz centra grada, a komunalno društvo to je činilo bez naknade? To je napravilo veliku štetu", ustvrdio je. Posebno je zanimljiva njegova tvrdnja o podacima koji su prethodnih godina prikazivani u vezi s odvajanjem otpada. "Postoci odvajanja otpada koji su prikazivani posljednjih godina bili su fiktivno i umjetno prikazivani", izjavio je Pehar.

"Četiri godine nije kupljen klasični kamion"

Pehar je upozorio i na stanje voznog parka te organizaciju rada zaposlenika. Prema njegovim riječima, prosječna starost vozila Čistoće iznosi čak 13 godina, što stvara ozbiljne probleme, osobito tijekom turističke sezone.

"Zašto se četiri godine nije kupio klasični kamion? Mi sada imamo prosječnu starost voznog parka od 13 godina pa nam se događa da tijekom špice ljetne sezone po tri ili četiri kamiona stoje u garaži", rekao je. Osvrnuo se i na prava radnika, ustvrdivši kako zaposlenicima prethodnih godina nisu bili omogućavani godišnji odmori u skladu s njihovim pravima. "Radnicima proteklih godina nisu omogućavani godišnji odmori i sada plaćamo cijenu toga jer im je to po kolektivnom ugovoru trebalo omogućiti", zaključio je Pehar.