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Direktor od države maznuo 150.000 eura, pa na kladionici dobio 260.000

Optužnica otkriva nevjerojatnu priču

Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv pet osoba koje se tereti za kriminal s ambalažnim otpadom težak milijun eura.

Prvookrivljeniku (46), trećeokrivljenici (51) i četvrtookrivljeniku (56) stavlja na teret da su od siječnja 2019. do lipnja 2024. na području Virovitice, Požege i Gradine, u cilju da se okoriste na štetu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, počinili zlouporabu položaja te krivotvorenje papira.

Tereti ih se da su kao odgovorne osobe trgovačkih društava i obrta pribavili znatnu korist od čak milijun eura u poslovanju s otpadnom ambalažom, a Fondu prouzročili štetu u iznosu 1,2 milijuna eura, piše Danica.

Osim toga, prvookrivljeniku kao direktoru virovitičke tvrtke i drugookrivljeniku (57) kao odgovornoj osobi Fonda za zaštitu okoliša na teret se stavlja i kazneno djelo krivotvorenja isprave. Od lipnja 2019. do lipnja 2024. u Virovitici prikazivali su neistinite podatke o prikupljenoj ambalaži te ih dostavljali Fondu.

Direktoru iz Virovitice na teret se stavlja i kazneno djelo pranja novca jer je u namjeri da zametne izvor stjecanja novca, oko 150.000 eura uplatio u sportske kladionice. Da stvar bude nevjerojatnija, ostvario je dobitak od 260.000 eura!

Četvrtookrivljenika (56), trećeokrivljenika (51) i petookrivljenika (28) također se tereti za pranje novca jer su kupovali i prodavali nekretnine kako bi zametnuli izvor nezakonitog stjecanja novca. Kupili su i stan u Zagrebu, i to na 28-godišnjeg mladića (petokrivljenoga).

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