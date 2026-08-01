Direktor HTZ-a otkrio gdje boravi najviše gostiju: Ovo su trenutačno najposjećenije destinacije

Nakon slabijeg lipnja, turistički je srpanj donio bolje rezultate i ublažio zabrinutost dijela turističkog sektora. Ipak, cijene, potrošnja gostiju i njihove promijenjene navike i dalje su među ključnim pitanjima sezone.

Više o dosadašnjim rezultatima, očekivanjima za kolovoz i tome koje su destinacije ove godine prošle najbolje govori direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, koji se javio s Raba za RTL.

Koliko je bilo dolazaka i noćenja turista u srpnju?

Mi smo u srpnju ostvarili jedan posto više dolazaka u odnosu na prošlu godinu, a otprilike takav trend slijede i noćenja. Međutim, ne mogu još govoriti o konkretnim brojkama jer se oni još obrađuju, nije sve uneseno u sustav eVisitor i vjerujem da ćemo do kraja sljedećeg tjedna imati konkretne i točne brojke što se tiče ostvarenja turističkog prometa u srpnju. Mogu jedino reći da u Hrvatskoj dnevno imamo milijun i 80 tisuća gostiju.

Možemo li reći da je srpanj nadoknadio slabiji lipanj i poboljšao prolazno vrijeme ove turističke sezone?

Zasigurno je poboljšao prolazno vrijeme. Sada, koliko je nadoknadio lipanj, vidjet ćemo. Zato kažem, ne bih govorio, a ne bih htio ni špekulirati o brojkama. U svakom slučaju, mislim da možemo biti zadovoljni. Srpanj je pokazao da smo dobro odradili posao, ostvarili smo i veći turistički promet od prošle godine. Kada tome pridodate i podatke Porezne uprave o većoj potrošnji, onda zaista imamo razloga za optimizam.

Smatrate li da su cijene utjecale na odluke turista i u kojoj mjeri?

Puno se govorilo o cijenama. Sigurno je da je cijena, odnosno sigurnost, jedan od presudnih čimbenika koji utječu na odluku prilikom odabira destinacije u koju ćemo putovati. Tako je bilo i ove godine, a još kada tome dodate izraženi last minute, dakle odluke gostiju u posljednjem trenutku o tome gdje će putovati, ako nismo cjenovno konkurentni, onda, naravno, nismo toliko interesantni. Međutim, vjerujem da su se nakon apela proteklih mjeseci, kada se puno više pričalo o cijenama, cijene u nekim segmentima turističke ponude korigirale. Dobro je da smo reagirali i na taj način ostvarili pozitivne turističke trendove u ovom dijelu turističke godine.

Dio gostiju ne prestaje kritizirati Hrvatsku zbog cijena, kako u trgovinama tako i u restoranima i kafićima. Hoće li nam se to obiti o glavu?

Sigurno je da moramo biti cjenovno konkurentni. Mi stalno apeliramo da cijenu mora pratiti odgovarajuća kvaliteta. Kada govorimo o onome što čini ukupan turistički proizvod, dakle svemu onome što gost u jednoj destinaciji u Hrvatskoj može doživjeti i što konzumira, kao što ste i sami rekli, od smještaja, ugostiteljstva, trgovine na malo i prijevoza, ima segmenata u kojima moramo poraditi na cjenovnoj konkurentnosti. Ali, sve u svemu, Hrvatska je pokazala da nije ni prejeftina ni preskupa. U svakom slučaju, postoje segmenti u kojima jesmo cjenovno više konkurentni i oni u kojima smo manje konkurentni.

Koje su destinacije ovog ljeta najveći dobitnici, a gdje se bilježe nešto slabiji rezultati?

Trenutačno, prema neslužbenim informacijama, naše najposjećenije destinacije u dosadašnjem dijelu srpnja, ali i, ajmo reći, ovom glavnom dijelu turističke sezone, odnosno godine, svakako su Rovinj, Poreč, Umag, Medulin, Dubrovnik, Split i Zadar. Zapravo, najveće destinacije na obali koje imaju najveći kapacitet što se tiče samog smještaja. Ja ne bih govorio o pobjednicima i gubitnicima jer je još puno posla pred nama. Pred nama je cijeli kolovoz, dakle nastavak špice sezone, kada ćemo još malo rasti u brojkama, ali osim toga i posezona, koja bi također, prema najavama, trebala biti jako dobra.

Kakva su očekivanja za kolovoz? Hoće li on biti presudan za konačnu ocjenu turističke godine?

Mi očekujemo nastavak ovog pozitivnog turističkog trenda u smislu turističkog prometa. Podsjetit ću samo da na našem najvažnijem emitivnom tržištu, odakle smo dosad, uz domaće goste, imali najveći broj gostiju, počinju i školski praznici. Tako da očekujemo veći priljev Nijemaca u kolovozu i u tom smislu s optimizmom gledam prema budućnosti, odnosno kraju kolovoza.