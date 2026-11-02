KOSTURI IZ ORMARA Direktor Čistoće iznio teške optužbe na sjednici: "Stroj star 17 godina plaćen je 50.000 eura. Toliko danas košta novi"

Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, posvećenoj poslovanju gradske tvrtke Čistoća u prošlom mandatu kada je direktor bio Ivica Karoglan, direktor Vlado Pehar iznio je niz kritika na račun poslovnih odluka iz prethodnog mandata. Posebno se osvrnuo na nabavu stroja starog 17 godina, koji je, prema njegovim riječima, plaćen 50.000 eura, kao i na ugovor s komunikacijskom tvrtkom kojoj je isplaćeno 26.000 eura, a za čiji posao, tvrdi, Čistoća nema izvješće o obavljenim uslugama.

Pehar se tijekom rasprave osvrnuo i na ranije kritike bivšeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića, koji je upozoravao na stanje čistoće gradskih ulica. "Često je Bojan Ivošević iznosio grube riječi, spominjala se i nečistoća u gradu. Upozorit ću da Čistoća ima ugovor s Gradom, a ova gradska uprava rekla je da taj ugovor treba osnažiti. Jedinične cijene su iz 1997. godine i taj se ugovor mora mijenjati", kazao je Pehar.

Priznao je pritom da je stanje u središtu Splita bilo loše te upozorio na probleme s organizacijom rada i održavanjem opreme. "Konstantno su se plasirale negativne informacije, ali stvarnost je takva da je centar grada bio jako nečist i šporak. Grad nam uredno može reći da neće platiti ništa jer nismo obavili uslugu. Jedan stroj je u kvaru, a tehničke ekipe nema jer ju je bivša vlast preusmjerila na drugi posao. Onda se čeka duže vrijeme da se problem riješi", objasnio je.

"Stroj proizveden 2007. godine plaćen je kao novi"

Posebnu pozornost izazvale su Peharove tvrdnje o nabavi stroja tijekom 2024. godine, kada je na čelu Čistoće bio Ivica Karoglan. "Taj stroj koji Čistoća ima kupljen je 2024. godine. Prvo ga je bivši direktor unajmio da ga isproba i taj dio mi je jasan, to je u redu. Međutim, onda je stroj iz 2007. godine plaćen kao što se danas može kupiti novi, za 50.000 eura. Znači, stroj je kupljen 2024. godine, proizveden je 2007. godine i plaćen 50.000 eura, kao što se danas novi može kupiti", ustvrdio je Pehar.

"Takva je bila nabava! Nadaje, taj stroj ne radi dobro, i to je logično jer je proizveden 2007. godine", kratko je dodao.

Tvrtki isplaćeno 26.000 eura, Pehar tvrdi da nema izvješća o poslu

Direktor Čistoće potom je otvorio i pitanje angažiranja komunikacijske tvrtke tijekom prethodnog mandata. Prema njegovim tvrdnjama, za komunikacijsku kampanju ugovorena je vrijednost od 26.000 eura, neposredno ispod tadašnje granice za takvu vrstu nabave. "Jedna tvrtka sklopila je ugovor na 26.000 eura, a gornja granica za takve nabave bila je 26.500 eura. Radilo se o nekakvoj komunikacijskoj kampanji za Čistoću Split, koja se trebala odraditi u prošlom mandatu. Mi nikada nismo dobili informaciju o tome što je napravljeno. Ta se tvrtka više nikada nije javila i nemamo nikakvo izvješće o tom poslu", izjavio je Pehar.

Dodao je kako je posao, prema njegovim informacijama, trebao biti obavljen u roku od tri mjeseca. "Trebali su obaviti posao u tri mjeseca, ali mi nemamo nikakav ugovor ni dokaz o tom poslu. Samo znamo da je tvrtki isplaćen iznos", rekao je direktor Čistoće.