Direkt žestoko prozvao Šutu: "Za marketing gotovo 70 posto više, a projekti čekaju!"

Splitske gradske vijećnike u četvrtak, 12. studenoga, očekuje jedna od opsežnijih sjednica Gradskog vijeća. Na dnevnom redu nalazi se čak 57 točaka, među kojima su rebalans gradskog proračuna za 2026. godinu, nova Odluka o komunalnom redu, izvješća gradskih tvrtki i pitanja vezana uz Hrvatsko narodno kazalište Split.

Uoči sjednice oglasila se politička platforma Direkt, koja je oštrim i ironičnim tonom kritizirala predložene izmjene gradskog proračuna, prozvavši aktualnu gradsku vlast zbog, kako tvrde, smanjivanja sredstava za važne infrastrukturne projekte uz istodobno povećanje izdvajanja za manifestacije i vlastitu promociju.

Sjednicu su već u naslovu svoje objave opisali kao „Ironman Gradskog vijeća“, aludirajući na velik broj točaka o kojima će vijećnici morati raspravljati.

„Manje novca za Dom mladih, Put Žnjana i Lovrinačku, ali zato više za Advent!“

Iz Direkta poručuju kako predloženi rebalans šalje zabrinjavajuću poruku o prioritetima gradske vlasti. Prema njihovu tumačenju, smanjenje planiranih iznosa za pojedine projekte pokazuje da se dio ranije najavljenih ulaganja neće ostvariti predviđenom dinamikom.

„Veselite se, narodi! Slavimo neuspješnu realizaciju projekata!“, ironično poručuju iz Direkta.

U nastavku navode kako se smanjuju sredstva za Dom mladih, Put Žnjana i Lovrinačku ulicu, dok se povećavaju izdvajanja za Advent, protokol i odnose s javnošću.

„Kad već nismo u stanju na vrijeme realizirati planirane infrastrukturne projekte, zašto to ne bismo proslavili narodnim veseljem?“, pitaju se iz Direkta.

Njihova je glavna zamjerka da se, prema njihovu viđenju, novac predviđen za razvojne projekte smanjuje, dok istodobno rastu pojedine stavke povezane s manifestacijama i javnom prezentacijom rada gradske uprave.

Marketing Grada pod posebnim povećalom: „Iznos se povećava za gotovo 70 posto“

Posebnu pozornost Direkt je posvetio sredstvima za gradski marketing. Tvrde da se ta proračunska stavka predloženim rebalansom povećava za gotovo 70 posto, što smatraju posebno problematičnim u okolnostima kada se istodobno smanjuju planirana izdvajanja za određene infrastrukturne projekte.

Pozivaju se i na obrazloženje proračunskih izmjena u kojem se, prema njihovim navodima, među razlozima povećanja spominju:

„Video za društvene mreže, angažman vanjskih suradnika.“

Takvo obrazloženje za Direkt predstavlja dodatni argument za kritiku načina na koji aktualna gradska vlast određuje prioritete.

„Dakle, dok projekti čekaju, promocija ne smije stati!“, poručuju.

U nastavku objave ocjenjuju da gradskoj vlasti više znače javna promocija, manifestacije i sadržaji za društvene mreže nego pravodobna realizacija planiranih ulaganja.

„Očito su od stvarnih potreba građana važnije fešte, vlastita samopromocija i dobar kadar za društvene mreže“, ističu iz Direkta.

Jesu li smanjenja posljedica sporije realizacije projekata?

Rebalans proračuna jedan je od najvažnijih financijskih dokumenata o kojima odlučuje Gradsko vijeće. Njime se tijekom godine usklađuju planirani prihodi i rashodi s potrebama i mogućnostima realizacije pojedinih programa.

Smanjenje sredstava na određenoj proračunskoj stavci ne mora nužno značiti potpuno odustajanje od projekta. Ono može biti posljedica promjene dinamike izvođenja radova, dugotrajnijih postupaka javne nabave, projektiranja ili rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Međutim, upravo se na pitanje zašto pojedini projekti ne napreduju planiranom dinamikom odnosi velik dio kritika Direkta.

Iz te političke opcije smatraju da je gradska vlast odgovorna za planiranje i ostvarivanje zacrtanih ulaganja te da bi građanima trebala objasniti zbog čega se pojedini planirani iznosi smanjuju.

Istodobno, povećanje sredstava za marketing i manifestacije otvara pitanje opravdanosti takvih odluka, osobito ako dio infrastrukturnih ulaganja ostaje za sljedeća proračunska razdoblja.

„Ako nema rezultata, uvijek možeš platiti da se o tebi lijepo govori“

U završnom dijelu objave Direkt dodatno zaoštrava kritiku aktualne gradske vlasti, dovodeći u pitanje opravdanost povećanja izdvajanja za promociju.

„Jer ako već nema rezultata kojima se možeš pohvaliti, uvijek možeš platiti da se o tebi lijepo govori“, poručuju.

Ističu kako se gradski proračun donosi za cijelu godinu, zbog čega smatraju da vlast mora odgovarati za neostvarivanje planiranih projekata, ali i za naknadne promjene prioriteta.

Svoju objavu zaključuju porukom:

„KRUHA I IGARA. PROJEKTI MOGU ČEKATI.“