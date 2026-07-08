Direkt traži ostavku Davora Matijevića: "Više ne može vjerodostojno predstavljati građane Splita"

Iz stranke Direkt oglasili su se nakon pravomoćne presude Davoru Matijeviću, nezavisnom gradskom vijećniku u Gradskom vijeću Grada Splita, poručivši kako osoba pravomoćno osuđena za obiteljsko nasilje više ne može vjerodostojno predstavljati građane.

Direkt, čiji je gradski vijećnik u splitskom Gradskom vijeću Jakov Prkić, naglašava kako se od početka zalaže za nultu toleranciju prema svim oblicima nasilja. Osim toga, vrijedi napomenuti da je predsjednik Direkta nekadašnji splitski gradski vijećnik Branimir Urlić.

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"Direkt se oduvijek zalaže za nultu toleranciju prema svim oblicima nasilja jer vjerujemo da bez toga nema zdravog društva", poručili su iz stranke.

"Matijević više ne može vjerodostojno predstavljati građane"

U priopćenju ističu kako smatraju da Davor Matijević, s obzirom na pravomoćnu presudu, više ne bi trebao obnašati dužnost gradskog vijećnika.

"Zato smatramo da Davor Matijević, kao osoba pravomoćno osuđena za obiteljsko nasilje, više ne može vjerodostojno predstavljati građane u Gradskom vijeću", naveli su iz Direkta.

Matijević je mandat u Gradskom vijeću Grada Splita osvojio na zajedničkoj listi SDP-a, Možemo i Direkta, a iz stranke sada poručuju kako, iako za svoje postupke odgovara isključivo on, osjećaju odgovornost prema biračima i simpatizerima.

Direkt izrazio žaljenje biračima i simpatizerima

Iz Direkta su u objavi jasno naveli da žale što su na prošlim izborima podržali osobu za koju se, kako ističu, pokazalo da je počinila obiteljsko nasilje.

"Mandat je osvojio na zajedničkoj listi SDP-a, Možemo i Direkta. Iako za svoje postupke odgovara isključivo on, osjećamo odgovornost izraziti žaljenje našim biračima i simpatizerima što smo na prošlim izborima podržali osobu za koju se pokazalo da je počinila obiteljsko nasilje", poručili su.

Traže ostavku: "To bi bio jedini odgovoran politički potez"

Iz stranke su na kraju pozvali Matijevića da podnese ostavku na mjesto gradskog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita.

"Očekujemo da podnese ostavku na mjesto gradskog vijećnika. To bi bio jedini odgovoran politički potez i čin poštovanja prema građanima, institucijama i javnoj dužnosti", zaključili su iz Direkta.

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