Direkt: "Antifašizam je temelj moderne Hrvatske"

Stranka DIREKT iz Splita čestitala je Dan antifašističke borbe, istaknuvši kako je riječ o važnom datumu i jednom od temelja hrvatske države.

"Današnji dan je bitan datum i temelj naše države, što nam govori i hrvatski Ustav", poručili su iz stranke.

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Naglasili su kako bez države stvorene antifašističkom borbom, kako navode, ne bi postojala ni moderna Hrvatska.

"Dan odgovornosti prema budućnosti"

Iz DIREKT-a ističu da je antifašizam neizostavni element svake suvremene demokracije jer podsjeća na potrebu suprotstavljanja svima koji ugrožavaju ljudsko dostojanstvo.

"Antifašizam je neizostavni element svake suvremene demokracije jer upućuje da trebamo uvijek ustati protiv svih koji žele uništiti ljudsko dostojanstvo, bez obzira na to je li usmjereno na nečiju naciju, vjeru, rasu, spol ili sve ono što bi trebalo spajati, a ne razdvajati ljude", naveli su.

Dodali su kako Dan antifašističke borbe ne predstavlja samo sjećanje na prošlost, nego i obvezu prema budućnosti.

"To je prije svega dan odgovornosti prema budućnosti, a ne samo sjećanje prema prošlosti", poručili su.

Prisjetili se otpora fašizmu 1941. godine

Povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe, predstavnici stranke položili su cvijeće na gradskom groblju Lovrinac te kod Spomenika političkim zatvorenicima, interniranima i deportiranima.

Kako su naveli, time su odali počast danu kada su se 1941. godine ljudi, "u znaku hrabrosti", organizirali i pružili otpor fašizmu u borbi za slobodu i dostojanstvo svakog čovjeka.