Diplomatska elita stigla u Zagreb: Veleposlanici iz šest država pratili veliki sportski spektakl u Areni

Grand Prix Zagreb još je jednom pokazao da njegov značaj nadilazi sportske okvire. Jedno od najvažnijih međunarodnih judo natjecanja u Hrvatskoj okupilo je diplomatske predstavnike čak deset država, među kojima su bili i veleposlanici šest zemalja. Njihov dolazak u Arenu Zagreb dodatno je naglasio međunarodnu važnost natjecanja i ulogu Hrvatske kao domaćina velikih sportskih događaja.

Subotnji program Grand Prixa Zagreb, održan 14. studenoga, privukao je brojne ugledne goste iz diplomatskog svijeta. Uz vrhunske judaše, tribine Arene Zagreb okupile su predstavnike veleposlanstava europskih i drugih država, koji su svojim dolaskom podržali natjecanje i organizatore. Ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana na natjecanju je predstavljala njegova izaslanica Tamara Tafra.

U Zagreb stigli veleposlanici iz šest država

Među visokim diplomatskim uzvanicima bili su veleposlanica Bosne i Hercegovine Elma Kovačević-Bajtal, veleposlanica Francuske Claudia Scherer-Effosse, veleposlanik Gruzije Zaal Gogsadze, veleposlanica Bugarske Iva Nikoleva Kruleva, veleposlanica Alžira Nakhla Kechacha te veleposlanik Poljske Paweł Czerwiński. Posebnu ulogu imao je gruzijski veleposlanik Zaal Gogsadze, koji je sudjelovao u svečanoj ceremoniji proglašenja pobjednika. Tom je prilikom najboljim judašima dodijelio medalje u kategoriji do 73 kilograma.

Osim veleposlanika, natjecanje su pratili i drugi visoki predstavnici diplomatskih misija akreditiranih u Hrvatskoj.

Među njima su bili Nissan Amdur, otpravnik poslova ad interim Veleposlanstva Izraela, David Živković, zamjenik veleposlanice Austrije, Louis Janela, zamjenik šefa misije Veleposlanstva Portugala, te Kaori Ogura, ataše za kulturu Veleposlanstva Japana. Tako su se na jednom sportskom događaju okupili diplomatski predstavnici čak deset država, što je dodatno istaknulo međunarodni karakter zagrebačkog Grand Prixa.

Veliko priznanje Hrvatskom judo savezu

Dolazak brojnih diplomatskih predstavnika potvrđuje da Grand Prix Zagreb nije samo prilika za odmjeravanje snaga vrhunskih judaša iz različitih dijelova svijeta, nego i događaj koji povezuje sport i međunarodnu suradnju.

Za Hrvatski judo savez, koji stoji iza organizacije natjecanja, interes diplomatskog zbora predstavlja dodatno priznanje za rad na promociji juda i organizaciji međunarodnih sportskih manifestacija.