Dioklecijanova Gala večer: Povratak u prošlost za bolje sutra

Godina 2025. donosi „svjetski“ početak manifestacije „Štorije Dioklecijana“ u Splitu, kada će Peristil, jedan od najljepših povijesnih ambijenata, postati pozornica za nezaboravni događaj, dobrotvornu Dioklecijanovu Gala večer! Ovaj visoko umjetnički večernji program spaja povijesni sjaj rimskog doba s humanitarnim ciljem, omogućujući građanima i posjetiteljima da osjete duh prošlosti dok zajedno stvaraju bolju budućnost.

Na čarobnom Peristilu, u okrilju veličanstvene palače, sudionici će uživati u glazbeno–povijesnom programu pod ravnanjem maestra Vetona Marevcija. Orkestar sastavljen od profesionalnih glazbenika izvodit će najpoznatija klasična djela u originalnim, ali i u suvremenim pop-elektronskim aranžmanima, uz pratnju jednog od najboljih hrvatskih DJ producenata Joe2Shine-a. Ova sinergija tradicije i modernog vremena stvorit će jedinstvenu atmosferu koja povezuje prošlost i sadašnjost.

Autentičan doživljaj rimskog doba uz neka od najljepših klasična djela povijesti stvaralaštva velikih umjetnika, obogatit će brojni statisti i rimski vojnici te time oživjeti Peristil kao u doba cara Dioklecijana. Svaki posjetitelj bit će dio povijesne priče, uz vizualni i glazbeni spektakl pod zvijezdama.

Dioklecijanova Gala večer nosi i plemenitu dimenziju jer će na ulazu kostimirani vojnici i hostese prikupljati donacije u suradnji s Udrugom Zajedno protiv raka za Zavod za dječju hematoonkologiju Klinike za dječje bolesti KBC-a Split. Ovaj umjetnički program spajaja baštinu, kulturu i solidarnost u jedinstvenom činu zaje dništva.

Kao posezonski događaj, Dioklecijanova Gala večer dodatno jača turističku prepoznatljivost Splita, nudeći sugrađanima i gostima nezaboravan doživljaj u srcupovijesti. U spomen na cara Dioklecijana, utemeljitelja palače iz koje je izrastao cijeli grad, Peristil će zasjati u punom sjaju, a događaj će sigurno okupiti veliki broj ljubitelja i posjetitelja Splita.