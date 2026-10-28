DIOKLECIJAN Spektakularna premijera u Splitu okupila brojne poznate, među njima Šutu i Bobana

Nakon zagrebačke premijere, povijesni spektakl "Posljednji rimski bog", redatelja Božidara Domagoja Burića, stigao je i u Split, grad koji je neraskidivo povezan s glavnim junakom ove filmske priče – rimskim carem Dioklecijanom.

Svečana splitska premijera održana je u srijedu, 28. listopada, u CineStaru u Mall of Splitu, a okupila je brojne uzvanike iz javnog, političkog, kulturnog i društvenog života. Među poznatim licima koja su stigla na premijeru bili su i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, kao i brojni drugi uzvanici koji su imali priliku pogledati jedan od produkcijski najambicioznijih hrvatskih filmskih projekata posljednjih godina.

Priča o Dioklecijanu na velikom platnu

Film "Posljednji rimski bog" donosi priču o usponu rimskog cara Dioklecijana, od mladog časnika iz Salone do jednog od najmoćnijih vladara Rimskog Carstva. Radnja prati njegov politički i vojni uspon, ali i posljednje razdoblje njegove vladavine, obilježeno velikim progonom kršćana. Kroz raskošnu scenografiju, povijesne kostime i brojne scene film gledatelje vodi u vrijeme političkih spletki, borbi za vlast i velikih povijesnih previranja.

Posebnost ovog ostvarenja jest činjenica da je snimljen na latinskom jeziku, a iza zahtjevne produkcije stoji Hrvatska radiotelevizija. Glavnu ulogu cara Dioklecijana tumači Amar Bukvić, dok su među istaknutim članovima glumačke postave Nataša Janjić Medančić, Slavko Sobin, Marko Cindrić, Krešimir Mikić i Dragan Despot.

Posebna večer za Split

Splitska premijera ima posebno značenje jer se upravo u ovom gradu nalazi Dioklecijanova palača, jedan od najvažnijih spomenika rimske baštine na hrvatskoj obali. Film se tijekom višegodišnje realizacije snimao i na nekoliko splitskih lokacija, a glumci su uoči premijere istaknuli posebnu povezanost ove povijesne priče s identitetom grada. Nakon svečanih premijera u Zagrebu i Splitu, "Posljednji rimski bog" od četvrtka, 29. listopada, stiže na redoviti repertoar kina diljem Hrvatske.