Dio zaposlenika mega državne tvrtke radit će tri dana tjedno! Evo kako to objašnjavaju

U Hrvatskim šumama, jednoj od najvećih državnih tvrtki u zemlji, uvodi se nova organizacija rada koja će znatno promijeniti svakodnevicu dijela zaposlenika. Prema odluci Uprave, administrativni djelatnici ubuduće će na svoja radna mjesta dolaziti samo tri dana u tjednu, dok će preostala dva radna dana posao obavljati od kuće. Riječ je o mjeri koja obuhvaća službenike u središnjoj Direkciji i 17 uprava šuma diljem Hrvatske, a kao glavni razlog navode se štednja i racionalizacija poslovanja.

Kako donosi Šibenik News, pozivajući se na odluku Uprave Hrvatskih šuma, zaposlenici obuhvaćeni novim modelom fizički će dolaziti u urede utorkom, srijedom i četvrtkom. Ponedjeljkom i petkom radit će na daljinu, što znači da će njihova prisutnost u uredima biti ograničena na sredinu radnog tjedna. Važno je naglasiti kako nije riječ o uvođenju trodnevnog radnog tjedna niti o dodatnim slobodnim danima, nego o drukčijoj organizaciji rada.

Štednja na struji, grijanju i ostalim troškovima

Prema obrazloženju koje prenose mediji, Uprava Hrvatskih šuma procjenjuje da će smanjena upotreba uredskih prostora tijekom dva dana u tjednu omogućiti znatne uštede na režijskim i drugim operativnim troškovima. Posebno se računa na smanjenu potrošnju energenata i racionalnije korištenje uredske infrastrukture, što bi trebalo pridonijeti učinkovitijem poslovanju državne tvrtke.

Međutim, zasad nije javno precizirano koliko se novca namjerava uštedjeti takvom organizacijom rada, kao ni koliki će broj zaposlenika biti obuhvaćen novim pravilima. Ostaje otvoreno i pitanje na koji će se način pratiti učinak rada na daljinu te hoće li nova organizacija utjecati na dostupnost administrativnih službi i svakodnevnu komunikaciju s korisnicima njihovih usluga.

Šumari i radnici na terenu nastavljaju raditi kao dosad

Odluka se ne odnosi na sve zaposlenike Hrvatskih šuma. Šumski radnici, sjekači, djelatnici koji obavljaju poslove na terenu i ostali zaposlenici čija radna mjesta zahtijevaju fizičku prisutnost nastavljaju raditi prema dosadašnjem rasporedu. Njihovi poslovi, za razliku od administrativnih, u pravilu se ne mogu obavljati na daljinu.

Nova organizacija rada odnosi se i na administraciju Uprave šuma Podružnice Split, koja pokriva velik dio Dalmacije i u čijem sastavu djeluju šumarije od Zadra i Knina do Dubrovnika i otoka. Time promjena dobiva i izravnu regionalnu dimenziju, iako se za terenske djelatnike i zaposlenike šumarija ne najavljuju promjene dosadašnjeg načina rada.

Ovakav potez mogao bi otvoriti i širu raspravu o organizaciji rada u državnim poduzećima. Rad od kuće posljednjih je godina postao uobičajen u brojnim djelatnostima, osobito ondje gdje se posao većinom obavlja računalom. Ipak, kod javnih i državnih tvrtki posebno je važno da takav model ne utječe negativno na dostupnost usluga i izvršavanje radnih obveza.

Hrvatske šume ovom odlukom uvode značajnu promjenu za dio svojih zaposlenika, a tek će se pokazati kolike će stvarne uštede donijeti i hoće li se sličan model primjenjivati i u drugim državnim poduzećima.