Dio ulice u Splitu od danas se zatvara za promet: Radovi će trajati više od dva mjeseca

Zbog radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi od ponedjeljka, 12. listopada, zatvara se dio Ulice hrvatskih vitezova na Kamenu. Radovi će trajati više od dva mjeseca, a za to vrijeme na snazi će biti privremena regulacija prometa.

U sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ nastavljaju se opsežni radovi na modernizaciji sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Splita.

Kako su izvijestili iz Vodovoda i kanalizacije Split, u ponedjeljak, 12. listopada 2026. godine, započinju radovi na trasi kolektora u dijelu Ulice hrvatskih vitezova na Kamenu, od kućnog broja 1 do kućnog broja 24.

Ulica se zatvara za promet

Zbog izvođenja radova bit će uvedena privremena regulacija prometa koja podrazumijeva zatvaranje ulice u zoni radova.

Stanovnicima će tijekom izvođenja radova biti omogućen pješački pristup njihovim kućama.

Prema najavama, završetak radova na ovoj dionici planiran je za 18. prosinca 2026. godine.

Iz Vodovoda i kanalizacije mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova.

Projekt vrijedan više od 321 milijun eura

Radovi se provode u okviru ugovora P3, koji obuhvaća optimalizaciju spoja sustava odvodnje sjevernog sliva te rekonstrukciju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita.

Ukupna vrijednost projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin iznosi 321,28 milijuna eura.

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda te nacionalnim sredstvima, uključujući sredstva Vodovoda i kanalizacije Split.

Cilj projekta je unaprijediti sustav vodoopskrbe i odvodnje, povećati pokrivenost vodoopskrbnom mrežom te uskladiti vodno-komunalnu infrastrukturu s europskim standardima.