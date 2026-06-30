Dio trgovačkog centra u Splitu ostao bez struje, HEP odmah reagirao: "Tijekom sanacije zabilježena su još dva vrlo kratka prekida"

U dijelu trgovačkog centra City centar one Split jutros je došlo do kratkotrajnog prekida u opskrbi električnom energijom u trajanju od oko 30 minuta. Kako doznaje portal Dalmacija Danas do incidenta je došlo zbog oštećenja dovodnog elektroenergetskog kabela tijekom vanjskih građevinskih radova na pristupnoj cesti prema centru.

Iz centra su potvrdili da je HEP odmah interveniralo te je napajanje ubrzo uspostavljeno alternativnim putem. Tijekom sanacije zabilježena su još dva vrlo kratka prekida u trajanju od nekoliko minuta, nakon čega je opskrba električnom energijom u cijelom centru stabilizirana.

Prema dostupnim informacijama, svi sustavi i poslovni prostori trenutno rade uredno i bez poteškoća. Nije bilo ugroze za posjetitelje ni zaposlenike, a situacija je u potpunosti pod kontrolom.