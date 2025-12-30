Dio stropa se urušio na pacijenta u WC-u dalmatinske bolnice

Nitko nije ozlijeđen, pacijenta je zasula žbuka, a sanitarni prostor odmah je zatvoren. Kako doznaje Večernji list, izvan funkcije je i još jedan WC na istom odjelu pa pacijenti koriste toalet u drugom dijelu hodnika.

Pacijenti ističu da ne krive medicinsko osoblje, koje, unatoč teškim uvjetima, radi predano, ali izražavaju zabrinutost zbog stanja zgrade stare 142 godine te strahuju da bi se mogao dogoditi i ozbiljniji incident.

Iz Opće bolnice Šibensko-kninske županije potvrđeno je da je na Odjelu abdominalne kirurgije došlo do neželjenog događaja u toaletnom prostoru.

„Pacijenta je pregledao dežurni specijalist kirurgije, koji nije utvrdio tjelesne ozljede prouzročene navedenim događajem. Dežurno osoblje Odjela abdominalne kirurgije obavijestilo je Odjel tehničkih poslova i održavanja te glavnu sestru odjela. Zbog sigurnosti pacijenata toaletni prostor privremeno je zatvoren za upotrebu”, poručili su iz bolnice.

Dodaju da tehnička služba već radi na sanaciji te da su svi bolnički prostori sigurni za pacijente i osoblje, iako se zbog dotrajalosti paviljona redovito pojavljuju kvarovi. Kao trajno rješenje ističu izgradnju nove bolnice.

Projekt nove šibenske bolnice i dalje je bez preciznih rokova, iako je uvršten u program Vlade RH. Natječaj za usluge voditelja projekta objavljen je 30. srpnja 2025., a odluka o odabiru postala je izvršna 13. prosinca. Kao najpovoljniji ponuditelj izabrana je tvrtka BIM projekt.

Bolnica se suočava i s manjkom pedijatara, psihijatara, kardiologa, ginekologa te medicinskih sestara i tehničara.

„U kontaktu smo s ravnateljicom Medicinske škole u Šibeniku, učenike tijekom stručne prakse upoznajemo s radom ustanove i motiviramo za zapošljavanje. Pomaže nam i Studij sestrinstva pri Veleučilištu u Šibeniku te stipendije Šibensko-kninske županije”, ističu u Ravnateljstvu.