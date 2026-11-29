Brojne ulice u Splitu, ali i pojedina naselja na području Splitsko-dalmatinske županije, u ponedjeljak, 30. studenoga, privremeno će ostati bez električne energije zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Na pojedinim lokacijama prekidi opskrbe trajat će i do šest i pol sati.
Bez struje nekoliko splitskih ulica
Najdulji prekid opskrbe na području Splita najavljen je u Putu Radoševca, gdje će potrošači od kućnog broja 8 do 28 zbog radova u trafostanici bez električne energije biti od 8.30 do 15 sati.
U Ulici Vidilica, na kućnim brojevima od 7 do 21, struje neće biti od 9 do 13 sati zbog radova na niskonaponskoj mreži.
Kraći prekid, od 8 do 8.30 sati, predviđen je na Ujevičevoj poljani 1 zbog zamjene mjernog uređaja. U Viškoj ulici na brojevima 15 i 17 te u Hektorovićevoj ulici na broju 1 isključenje je najavljeno od 8.30 do 12.30 sati.
Isključenja u Žrnovnici i Neoriću
Radovi u trafostanici uzrokovat će prekide opskrbe električnom energijom i na području Žrnovnice. Potrošači u Putu sv. Jure i okolici centra bez struje će biti od 8 do 10.30 sati, dok je od 11 do 13.30 sati isključenje predviđeno u Ulici Hrvatskih velikana i Ulici don Rafaela Radića.
U Neoriću je prekid opskrbe najavljen od 9 do 10.30 sati, a obuhvatit će područja Centar – Dubrava, Šute, Soče, Put krivog doca, Put planine i Krivi dolac.
Radovi i na Braču
Dvosatni prekid opskrbe električnom energijom, od 8 do 10 sati, očekuje i dio stanovnika Supetra.
Zbog radova u trafostanici bez struje će biti potrošači na sljedećim lokacijama:
- Ulica Frane Petrinovića
- Ulica Ive Vojnovića
- Prilaz pomoraca
- Ulica Ignjata Joba
- Predio Porat oko osnovne škole
- Prilaz perivoju
- Petra Jakšića
- Ulica Kipara Ivana Rendića
- Radnička ulica
- Ulica Ive Jakšića oko parka Vrdolca
Žurni radovi na triljskom području
U Veliću je od 9 do 15 sati najavljen prekid opskrbe na potezu od trgovine Studenac do skretanja za Krivodol.
Zbog žurnih radova na elektroenergetskoj mreži od 8.30 do 14.30 sati bez električne energije bit će i dio potrošača na području Trilja, Čaporica i Ugljana.
Isključenje će obuhvatiti područje Trilja od skretanja s državne ceste DC220 prema Strmendolcu, Vedrine, Strmendolac i Čaporice te dio Ugljana od Čaporica do fratrove kuće.