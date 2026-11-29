Brojne ulice u Splitu, ali i pojedina naselja na području Splitsko-dalmatinske županije, u ponedjeljak, 30. studenoga, privremeno će ostati bez električne energije zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Na pojedinim lokacijama prekidi opskrbe trajat će i do šest i pol sati.

Bez struje nekoliko splitskih ulica

Najdulji prekid opskrbe na području Splita najavljen je u Putu Radoševca, gdje će potrošači od kućnog broja 8 do 28 zbog radova u trafostanici bez električne energije biti od 8.30 do 15 sati.

U Ulici Vidilica, na kućnim brojevima od 7 do 21, struje neće biti od 9 do 13 sati zbog radova na niskonaponskoj mreži.

Kraći prekid, od 8 do 8.30 sati, predviđen je na Ujevičevoj poljani 1 zbog zamjene mjernog uređaja. U Viškoj ulici na brojevima 15 i 17 te u Hektorovićevoj ulici na broju 1 isključenje je najavljeno od 8.30 do 12.30 sati.

Isključenja u Žrnovnici i Neoriću

Radovi u trafostanici uzrokovat će prekide opskrbe električnom energijom i na području Žrnovnice. Potrošači u Putu sv. Jure i okolici centra bez struje će biti od 8 do 10.30 sati, dok je od 11 do 13.30 sati isključenje predviđeno u Ulici Hrvatskih velikana i Ulici don Rafaela Radića.

U Neoriću je prekid opskrbe najavljen od 9 do 10.30 sati, a obuhvatit će područja Centar – Dubrava, Šute, Soče, Put krivog doca, Put planine i Krivi dolac.

Radovi i na Braču

Dvosatni prekid opskrbe električnom energijom, od 8 do 10 sati, očekuje i dio stanovnika Supetra.

Zbog radova u trafostanici bez struje će biti potrošači na sljedećim lokacijama:

Ulica Frane Petrinovića

Ulica Ive Vojnovića

Prilaz pomoraca

Ulica Ignjata Joba

Predio Porat oko osnovne škole

Prilaz perivoju

Petra Jakšića

Ulica Kipara Ivana Rendića

Radnička ulica

Ulica Ive Jakšića oko parka Vrdolca

Žurni radovi na triljskom području

U Veliću je od 9 do 15 sati najavljen prekid opskrbe na potezu od trgovine Studenac do skretanja za Krivodol.

Zbog žurnih radova na elektroenergetskoj mreži od 8.30 do 14.30 sati bez električne energije bit će i dio potrošača na području Trilja, Čaporica i Ugljana.

Isključenje će obuhvatiti područje Trilja od skretanja s državne ceste DC220 prema Strmendolcu, Vedrine, Strmendolac i Čaporice te dio Ugljana od Čaporica do fratrove kuće.