Dio Splita u srijedu bez struje: Evo koje će ulice biti pogođene i kada

Stanari nekoliko splitskih ulica u srijedu, 1. srpnja, privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži. Prekid opskrbe najavljen je u jutarnjim satima, a razlog je zamjena mjernih uređaja.
Bez struje će od 8:30 do 12:30 biti:
- Drniška 10
- Ulica Dinka Šimunovića 16, 18 i 20
- Dubrovačka 65
Iz Elektrodalmacije mole građane za razumijevanje te preporučuju da tijekom planiranog prekida, ako je moguće, isključe osjetljive električne uređaje kako bi izbjegli eventualna oštećenja prilikom ponovne uspostave napajanja.
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