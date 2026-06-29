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Dio Splita u srijedu bez struje: Evo koje će ulice biti pogođene i kada

Iz Elektrodalmacije mole građane za razumijevanje te preporučuju da tijekom planiranog prekida

Stanari nekoliko splitskih ulica u srijedu, 1. srpnja, privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži. Prekid opskrbe najavljen je u jutarnjim satima, a razlog je zamjena mjernih uređaja.

Bez struje će od 8:30 do 12:30 biti:

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  • Drniška 10
  • Ulica Dinka Šimunovića 16, 18 i 20
  • Dubrovačka 65

Iz Elektrodalmacije mole građane za razumijevanje te preporučuju da tijekom planiranog prekida, ako je moguće, isključe osjetljive električne uređaje kako bi izbjegli eventualna oštećenja prilikom ponovne uspostave napajanja.

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