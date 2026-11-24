Stanovnici dijela Splita u četvrtak, 26. studenoga, privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži.

Prema obavijesti HEP-ova Operatora distribucijskog sustava, Elektrodalmacije Split, prekid opskrbe električnom energijom najavljen je na adresi Viska 9.

Bez struje do četiri sata

Planirano isključenje trajat će od 8:30 do 12:30 sati, odnosno najviše četiri sata prema objavljenom rasporedu.

Razlog privremenog prekida opskrbe je zamjena mjernih uređaja.

Iz Elektrodalmacije Split najavili su sljedeći termin:

Datum: četvrtak, 26. studenoga 2026.

Lokacija: Split, Viska 9

Vrijeme: od 8:30 do 12:30 sati

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Stanovnicima navedene adrese preporučuje se da planirane radove uzmu u obzir pri organizaciji dnevnih obveza.