Stanovnici dijela Splita u četvrtak, 26. studenoga, privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži.
Prema obavijesti HEP-ova Operatora distribucijskog sustava, Elektrodalmacije Split, prekid opskrbe električnom energijom najavljen je na adresi Viska 9.
Bez struje do četiri sata
Planirano isključenje trajat će od 8:30 do 12:30 sati, odnosno najviše četiri sata prema objavljenom rasporedu.
Razlog privremenog prekida opskrbe je zamjena mjernih uređaja.
Iz Elektrodalmacije Split najavili su sljedeći termin:
- Datum: četvrtak, 26. studenoga 2026.
- Lokacija: Split, Viska 9
- Vrijeme: od 8:30 do 12:30 sati
- Razlog: zamjena mjernih uređaja
Stanovnicima navedene adrese preporučuje se da planirane radove uzmu u obzir pri organizaciji dnevnih obveza.
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