Dio Splita, Solina i Dalmatinske zagore prije nevremena ostat će bez električne energije

HEP je izvijestio da će tijekom četvrtka i petka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
ČETVRTAK, 21.8.
Mjesto: Split
Ulica: Put Skalica 53
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Put Skalica 47,49,51
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Solin
Ulica: Put Arapovca 21
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:30
Mjesto: Dio općine Cista Provo
Ulica: Ćubići, Bosnići
Očekivano trajanje:
11:00 - 13:00
Mjesto: Dio općine Cista Provo
Ulica: Studenci centar.
Očekivano trajanje:
08:30 - 11:00
Mjesto: Sičane
Ulica: radanovići .zebići
Očekivano trajanje:
08:00 - 14:00
PETAK, 22.8.
Mjesto: Split
Ulica: Table 25
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Hrvatske morarice 38, 40
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Table 21, 23
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00