Dio Splita, Solina i Dalmatinske zagore prije nevremena ostat će bez električne energije

HEP je izvijestio da će tijekom četvrtka i petka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

ČETVRTAK, 21.8.

Mjesto: Split

Ulica: Put Skalica 53

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Put Skalica 47,49,51

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Solin

Ulica: Put Arapovca 21

Očekivano trajanje:

09:00 - 10:30

Mjesto: Dio općine Cista Provo

Ulica: Ćubići, Bosnići

Očekivano trajanje:

11:00 - 13:00

Mjesto: Dio općine Cista Provo

Ulica: Studenci centar.

Očekivano trajanje:

08:30 - 11:00

Mjesto: Sičane

Ulica: radanovići .zebići

Očekivano trajanje:

08:00 - 14:00

PETAK, 22.8.

Mjesto: Split

Ulica: Table 25

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Hrvatske morarice 38, 40

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Table 21, 23

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00