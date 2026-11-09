Dio Splita ostaje bez struje

Stanovnici pojedinih dijelova Splita i Žrnovnice sutra, u utorak, 10. studenoga, morat će se pripremiti na privremene prekide u opskrbi električnom energijom. Razlog su unaprijed planirani radovi na elektroenergetskoj mreži, uključujući radove u trafostanici i zamjenu mjernih uređaja. Prema najavljenom rasporedu, radovi će se izvoditi na nekoliko lokacija, a najdulji prekid očekuje se u Ulici Bleiburških žrtava u Splitu.

Žrnovnica bez struje tri sata

U Žrnovnici je prekid opskrbe električnom energijom predviđen od 9 do 12 sati, zbog planiranih radova u trafostanici.

Bez električne energije mogli bi ostati stanovnici sljedećih ulica i kućnih brojeva:

Gaminica

Mosorska – brojevi 1–15 i 2–28

Starčevićeva – brojevi 1–60 i 2–90

Hrvatskih velikana – brojevi 1–29 i 2–30

Kamena

Put Vrila

Privorska

Radičinka

Korešnička

Prekidi i na tri lokacije u Splitu

Na području Splita planirani su radovi na tri lokacije. U Vinogradskoj ulici, na kućnim brojevima 57 i 59, prekid opskrbe električnom energijom predviđen je od 8:30 do 12:30 sati. U istom vremenskom razdoblju, od 8:30 do 12:30 sati, bez struje bi trebali biti i stanovnici na adresi Dražanac 72. Najdulji prekid najavljen je u Ulici Bleiburških žrtava, na kućnom broju 6, gdje su radovi predviđeni od 7 do 16 sati, odnosno čak devet sati. Na sve tri splitske lokacije razlog planiranih prekida je zamjena mjernih uređaja.

Građanima se preporučuje priprema

Stanovnicima obuhvaćenih područja preporučuje se da pravodobno prilagode svoje dnevne obveze planiranim prekidima, osobito ako koriste uređaje kojima je potrebno neprekidno napajanje električnom energijom.