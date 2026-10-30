Dio Splita ostaje bez struje

Dio stanovnika Splita sutra, u subotu, 31. listopada, ostat će privremeno bez električne energije zbog planiranih radova na niskonaponskoj električnoj mreži.

Prema najavi, prekid opskrbe električnom energijom predviđen je u Ulici Domovinskog rata, na kućnim brojevima 4A, 4B i 97. Radovi bi trebali trajati od 8 do 15 sati, što znači da bi stanovnici navedenih adresa bez struje mogli biti ukupno sedam sati.

Riječ je o unaprijed planiranim radovima na mreži, a očekuje se da će opskrba električnom energijom biti ponovno uspostavljena nakon njihova završetka.