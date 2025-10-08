Dio Splita i Zagore u četvrtak će biti bez struje, pripremite se na vrijeme

HEP je izvijestio da će tijekom četvrtka, 9. listopada, dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
Split
Ulica: Hercegovačka 30 od 8.30 do 14 sati
Hercegovačka 10-18 i 9-51 Boktuljin put 8-40 Domovinskog rata 73-79 od 9 do 11 sati
Dugopolje
Ulica: Domobranska, Senjska, Domovinskog rata, Vinska i dio Splitske od 9 do 14 sati
Trilj
Ulica: Ulica sv. Mihovila i Put Okolišta od 8.30 do 14.30
Hrvace
Ulica: Zaseok Cvitkovići od 8 do 13 sati
