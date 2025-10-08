Dio Splita i Zagore u četvrtak će biti bez struje, pripremite se na vrijeme

HEP je izvijestio da će tijekom četvrtka, 9. listopada, dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

Split

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ulica: Hercegovačka 30 od 8.30 do 14 sati

Hercegovačka 10-18 i 9-51 Boktuljin put 8-40 Domovinskog rata 73-79 od 9 do 11 sati

Dugopolje

Ulica: Domobranska, Senjska, Domovinskog rata, Vinska i dio Splitske od 9 do 14 sati

Trilj

Ulica: Ulica sv. Mihovila i Put Okolišta od 8.30 do 14.30

Hrvace

Ulica: Zaseok Cvitkovići od 8 do 13 sati