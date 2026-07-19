Dio Splita i Solina ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u ponedjeljak, 20. srpnja, pojedini dijelovi Splita i Solina privremeno će ostati bez električne energije.

Radovi u trafostanici na području Splita

Od 8 do 16 sati struje neće biti u Vrgoračkoj ulici na kućnim brojevima od 3 do 39, na Putu Duilova od broja 17 do 21 te na Putu Orišca od broja 10 do 40.

Prekid u opskrbi najavljen je zbog radova u trafostanici.

Zamjena mjernih uređaja

Od 8:30 do 12:30 bez električne energije bit će potrošači na adresama Velebitska 123 i 125, Vukovarska 148A te Uskočka 14. Razlog privremenog prekida je planirana zamjena mjernih uređaja.

Radovi na mreži u Solinu

Na području Solina radovi su predviđeni od 9 do 13 sati. Struje neće biti u Ulici hrvatskih žrtava, na adresama Milišići od broja 26 do 34 te Gašpini 103.

Riječ je o planiranim radovima na niskonaponskoj mreži, a iz elektrodistribucije mole građane za razumijevanje.