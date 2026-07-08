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Dio Splita i Podstrane nakratko ostao bez struje

Stanovnici ponovno u problemu

Nakon što je istočni dio Splita, točnije Žrnovnica i dio Podstrane, danas oko 14 sati ostao bez električne energije, opskrba je ponovno uspostavljena oko 14:45.

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Podsjetimo, stanovnici ovog područja sličan su problem imali i nedavno, kada su dijelovi Podstrane i okolnih područja ponovno ostali bez struje. Tada su građani također prijavljivali prekid bez prethodne najave, a naknadno je objavljeno da je problem bio povezan s kvarom na elektroenergetskoj mreži.

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