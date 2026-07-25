Dio Splita i Kučina ostaje bez struje: Evo koje će ulice biti obuhvaćene

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio Splita i Kučina u ponedjeljak, 27. srpnja, privremeno će ostati bez električne energije.

Radovi na području Duilova

U Splitu će se obavljati zamjena mjernih uređaja, zbog čega će od 8:30 do 12:30 sati bez električne energije biti potrošači na adresama Put Duilova 6, 6A, 6B, 6C, 8, 8A, 8B, 10, 10A i 10B.

Bez struje i dio Kučina

Planirani su i radovi na niskonaponskoj mreži u Kučinama. Bez električne energije od 9 do 14 sati bit će potrošači u ulici Podine, na neparnim kućnim brojevima od 1 do 19 te parnim brojevima od 2 do 22.

Iz nadležnih službi pozivaju građane na razumijevanje, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi se mogu odgoditi.