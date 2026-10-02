Dio Splita i Klisa u ponedjeljak bez struje: Evo koje ulice ostaju bez električne energije

Dio Splita i Klisa u nedjelju, 5. listopada, privremeno će ostati bez električne energije zbog najavljenih radova Elektrodalmacije Split.

U Splitu će bez struje od 7:30 do 8:30 sati biti Obrov, Ilićev prolaz i Kralja Tomislava 2. Razlog prekida opskrbe je zamjena mjernih uređaja.

Nešto dulji prekid očekuje stanovnike Klisa. Od 9 do 12 sati bez električne energije bit će Trg Mejdan, Put sv. Ante, Petra Kružića, Radići Mejdanski, Šubića Kliških, Iza Grada, Štacija te dio Kliških Uskoka.

Kako navode iz Elektrodalmacije, razlog prekida na području Klisa su radovi u trafostanici.