Dio Splita bez vode zbog puknuća cjevovoda

Potrošači u Velebitskoj ulici u Splitu ostali su bez vode zbog puknuća vodoopskrbnog cjevovoda, izvijestili su iz Vodovoda i kanalizacije Split.

Djelatnici ViK-a nalaze se na terenu, a zbog komplikacija radovi na sanaciji kvara nastavljaju se danas.

Iz ViK-a mole potrošače da ne koriste uređaje za čiji je rad potrebna voda u količini i pod tlakom iz javne vodovodne mreže.

Upozoravaju i da nakon ponovnog puštanja vode može doći do privremenog zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za građane je osigurana cisterna s pitkom vodom koja se nalazi kod Velebitske 41.

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti Pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije Split na broj 021 545-900.