Dio Makarana nezadovoljan ograničenjem prodaje alkohola. "Živimo od turizma, užas"

Makarska je postala prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo zabranu prodaje alkohola u noćnim satima, u pokušaju suzbijanja buke, nereda i neprimjerenog ponašanja. Odluka se odnosi na sve trgovine, ali ne i na ugostiteljske objekte, a vrijedit će tijekom cijele godine, ne samo u turističkoj sezoni. Nadzor će provoditi Državni inspektorat.

Podijeljene reakcije na zabranu

U makarskim suvenirnicama, trgovinama i kioscima svi likeri, rakije i ostala alkoholna pića od 21 sat do 6 sati ujutro bit će samo za ukras. "Užas, katastrofa. Živimo od turizma ta tri-četiri mjeseca, a turisti u Makarskoj ionako nemaju gdje izaći. Uz ovu zabranu... da sam ja turist, prva ne bih ovamo dolazila", kaže Ivana, prodavačica u suvenirnici, prenosi RTL.

S druge strane, neki građani pozdravljaju odluku. "Mladi zaista kupuju previše alkohola po tim malim kioscima i onda se opijaju po ulici", kaže Edita iz Makarske, dodajući kako ima neugodnih iskustava s pijanima koji joj prolaze ispod prozora.

I turisti su podijeljeni. "U SAD-u se alkohol može kupiti u bilo koje vrijeme i mislim da to nikada nije stvaralo probleme", ocijenila je Emma iz SAD-a. Njezin sunarodnjak Steven iz Australije kaže: "Imam 50 godina i za mene je to super. Ali za mlađe je malo... Znate, noćni život, gdje će izaći, što će raditi."

Gradonačelnik: Ne želimo splitski scenarij

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović objašnjava kako grad ne želi da mu se ponovi "splitski scenarij". "Ne želimo da mladi i turisti u kasnim večernjim i ranojutarnjim satima, kad se vraćaju iz izlaska, posežu za još jednom bocom alkohola i stvaraju dodatan nered", ističe Paunović.

Zabrana prodaje vrijedi na području cijeloga grada, a ne samo u staroj jezgri. Gradonačelnik očekuje da će se veliki trgovački lanci lako prilagoditi. "Trgovački lanci to već znaju i sigurno imaju takvu regulaciju u drugim europskim destinacijama gdje posluju, tako da ne vjerujem da će tu biti problema. Mislim da bi problema moglo biti kod malih obrta, koje će onda posjetiti Inspektorat", dodaje Paunović.

Ugostitelji suzdržani, obrtnici bez komentara

Zabrana se ne odnosi na ugostiteljske objekte, no konobari dvoje oko njezinih učinaka. "Smatram da zabrane ne bi trebale postojati jer ljudi trebaju imati slobodu uzeti piće koje žele i kada žele, okolnosti su različite", kaže konobar Din.

Njegov kolega Josip smatra da odluka nije dobra za proračun. "Mislim da nije bilo potrebno. Slažem se da se brani mlađima od 18 godina, ali stariji bi trebali imati pravo piti što žele", poručuje on.

Iz Udruženja obrtnika Makarske rivijere poručili su da nemaju vremena za ovu temu, dok iz makarske turističke zajednice nisu željeli komentirati kako će se zabrana odraziti na turizam.