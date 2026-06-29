Dio Kile i Podstrane su opet ostali bez struje

Nestanak električne energije u ponedjeljak je zahvatiodio Splita i Podstrane, a građani na društvenim mrežama dijele fotografije i komentare o situaciji.

Posebno se istaknula objava iz Podstrane u kojoj je autor kroz šalu opisao stanje:

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"Podstrana nema struje, ka u vrime Corone. Turisti pitaju di je fešta? Kako preživit bez klime."

Visoke temperature dodatno otežavaju situaciju, pa brojni građani ističu da im najveći problem predstavlja upravo to što ne mogu uključiti klima-uređaje.

Podsjetimo, ranije tijekom dana zbog nestanka električne energije na području Kile u Splitu intervenirali su i vatrogasci. Djeca su ostala zaglavljena u liftu, a došlo je i do dojave o dimu iz Konzuma. Kasnije je utvrđeno da nije bilo požara, već se nakon prekida napajanja automatski uključio agregat trgovine, koji je kratkotrajno zadimio prostor.