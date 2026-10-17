Dio Kaštela u ponedjeljak osam sati bez vode: Evo koje su adrese obuhvaćene radovima

Iz splitskog Vodovoda i kanalizacije obavještavaju potrošače da će zbog radova na vodovodnoj mreži u ponedjeljak, 19. listopada 2026. godine, doći do privremenog prekida vodoopskrbe na području Kaštel Lukšića.

Bez vode će od 8 do 16 sati biti potrošači u Ulici Svih Svetih, na kućnim brojevima od 30 do 87.

Građanima preporučuju da pripreme zalihe vode

Iz Vodovoda i kanalizacije pozivaju stanovnike i vlasnike poslovnih prostora na navedenom području da se unaprijed pripreme za višesatni prekid opskrbe.

Potrošačima se preporučuje osigurati dovoljne količine vode za potrebe kućanstava i poslovnih prostora.

Tijekom trajanja radova potrebno je izbjegavati korištenje uređaja kojima su za normalan rad potrebni voda i odgovarajući tlak iz javne vodovodne mreže.

Nakon završetka radova moguće zamućenje vode

Iz komunalne tvrtke upozoravaju i na mogućnost privremenog zamućenja vode nakon ponovne uspostave opskrbe.

Takva pojava moguća je dok se u vodovodnoj mreži ne uspostave uobičajeni uvjeti protoka.

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije Split na broj 021 545-900.