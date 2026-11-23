Zbog planiranih zahvata na elektroenergetskoj mreži, u utorak će u pojedinim dijelovima Kaštela doći do privremenog prekida opskrbe električnom energijom. Radovi su predviđeni na području Kaštel Sućurca i Kaštel Kambelovca, a očekivano trajanje prekida je tri sata.

Koje će ulice ostati bez struje?

U Kaštel Sućurcu radovima će biti obuhvaćene ulice Braska Peca, Dr. Antona Kovača, Tamunić te dio Ulice dr. Franje Tuđmana. Prekid opskrbe električnom energijom planiran je u razdoblju od 9 do 12 sati, a razlog su radovi na niskonaponskoj mreži. U Kaštel Kambelovcu bez električne energije trebali bi ostati potrošači u Ulici kralja Krešimira, na kućnim brojevima od 82 do 88, te na Cesti pape Ivana Pavla II., na adresama od 101 do 101D.

I na ovom području radovi su planirani od 9 do 12 sati.

Građanima se preporučuje da se pripreme

Stanovnicima navedenih ulica preporučuje se da svoje dnevne obveze prilagode najavljenom prekidu opskrbe, osobito ako koriste električne uređaje nužne za rad ili poslovanje.