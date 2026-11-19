Studeni 2026. godine na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj već sada ulazi među iznimno kišna razdoblja. Na pojedinim meteorološkim postajama u samo 19 dana zabilježene su količine oborina koje višestruko premašuju uobičajenu mjesečnu kišu, a do završetka studenoga ostalo je još jedanaest dana.

Prema podacima mreže automatskih meteoroloških postaja, do poslijepodneva četvrtka, 19. studenoga, na riječkom Pehlinu izmjerena je čak 761,1 litra kiše po četvornom metru. To znači da je tijekom dosadašnjeg dijela mjeseca ondje u prosjeku padalo oko 40 litara kiše dnevno!

Iza Pehlina slijedi postaja Tuk Vojni u Gorskom kotaru sa 732,5 litara, dok su iznimne količine zabilježene i u Čavlima, Liču, riječkom zaleđu te na području Like.

Deset postaja s golemim količinama kiše: Na osam ih je palo više od 600 litara

Podaci Crometeove mreže pokazuju koliko je oborinski ekstrem široko rasprostranjen. Ne radi se o jednoj izoliranoj lokaciji, nego o velikom dijelu sjevernog Jadrana, riječkog zaleđa i gorske Hrvatske.

Najveće količine kiše od 1. do 19. studenoga 2026.:

Meteorološka postaja Oborina Rijeka, Pehlin 761,1 mm Tuk Vojni 732,5 mm Čavle 668,9 mm Lič 667,8 mm Skvažići 655,4 mm Buzdohanj 628,2 mm Cerovačke špilje 618,0 mm Grižane, Bašunje 602,5 mm Kosi 599,5 mm Kukuljanovo 562,6 mm

Mreža automatskih meteoroloških postaja, kumulativne mjesečne oborine u studenom, stanje 19. studenoga 2026.

Posebno impresioniraju vrijednosti iz riječkog zaleđa i Gorskog kotara, gdje vlažan zrak s Jadrana pri nailasku na planinske prepreke dodatno jača stvaranje oborina. Taj je proces jedan od glavnih razloga zbog kojih ovo područje pripada najkišovitijim dijelovima Hrvatske.

Ni Lika nije pošteđena. Na postaji Cerovačke špilje, nedaleko od Gračaca, od početka mjeseca zabilježeno je čak 618 litara kiše po četvornom metru.

Razmjeri oborina još su dojmljiviji kada se zna da višegodišnji prosjek za studeni na glavnoj meteorološkoj postaji Rijeka iznosi približno 190 litara. Pehlin je tako u manje od tri tjedna zabilježio količinu usporedivu s četiri prosječna riječka studena, premda je važno naglasiti da se radi o različitim mjernim lokacijama.

Je li srušen apsolutni mjesečni rekord Rijeke? Jedan važan podatak mijenja usporedbu

Pitanje koje se nameće jest jesu li ovakve količine oborina već srušile povijesne meteorološke rekorde.

Prema službenim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, Rijeka je u studenome 2016. zabilježila 486,9 mm oborine, što je tada predstavljalo novi rekord za taj mjesec. Prijašnji studeni rekord iz 2000. iznosio je 482,6 mm.

Dugo se kao apsolutno najkišovitiji mjesec u Rijeci vodio listopad 1998. godine, kada je izmjereno 526,7 mm.

Međutim, u međuvremenu je pao i taj rekord!

U rujnu 2022. na glavnoj meteorološkoj postaji Rijeka izmjereno je čak 592,6 mm oborine, čime je ostvaren novi apsolutni mjesečni maksimum u dotadašnjoj povijesti mjerenja koja traju od 1948. godine.

Današnjih 761,1 mm na Pehlinu brojčano je znatno više od svih navedenih vrijednosti, ali postoji važna razlika: Pehlin nije ista meteorološka postaja kao službena glavna postaja Rijeka. Zbog toga se, unatoč iznimnim količinama, na temelju tih podataka još ne može službeno proglasiti novi riječki rekord.

Povijesni podaci iz Gorskog kotara također pokazuju koliko su na tom području moguće ekstremne količine kiše. Prema Crometeovoj arhivi, u studenome 2016. na Platku je neslužbeno izmjereno čak 1.311 mm, a u Crnom Lugu 818 mm oborine.

Prema DHMZ-ovu povijesnom pregledu iz 2019., dotadašnji studeni maksimum za postaju Parg iznosio je 569,8 mm, izmjerenih 2000. godine. Ipak, ni taj se podatak ne može izravno uspoređivati s današnjim mjerenjima drugih lokacija.

Zaključak je da studeni 2026. već donosi oborinske ekstreme, ali za tvrdnju o službenom apsolutnom rekordu pojedine postaje treba pričekati potvrđene podatke DHMZ-a.

U četvrtak obilna kiša i u Dalmaciji: Split, Žrnovnica, Mosor i otoci iznad 20 litara

Dok sjeverni Jadran bilježi goleme mjesečne količine oborina, četvrtak, 19. studenoga, donio je novu obilnu kišu i širem splitskom području.

Prema Crometeovim podacima tijekom poslijepodneva, na meteorološkoj postaji Split – Prirodoslovna škola izmjereno je 24,6 mm kiše, u Žrnovnici 24,4 mm, a jednako toliko i na Mosoru, kod zvjezdarnice.

U splitskom Spinutu palo je 23,8 mm, na Šolti u uvali Tatinja 23,1 mm, na Čiovu u Okrugu Donjem 22,1 mm, a u Stobreču 21,9 mm. Na Kašjunima je izmjereno 21,6 mm, dok je u Kaštel Gomilici, na postaji Marina Kaštela, palo 21,4 mm.

Oborine su zahvatile i Dalmatinsku zagoru. Na postaji Hrvace tijekom dana evidentirano je 18,5 mm, a u prethodna 24 sata 22,6 mm kiše.



Lokalno je u samo nekoliko sati palo više od 20 litara kiše po četvornom metru, što je dodatno povećalo već prikupljene studene količine oborine.

I na sjevernom Jadranu četvrtak je donio nove oborinske ekstreme. Na jednom od Crometeovih poslijepodnevnih prikaza postaja Čavle istaknuta je s čak 96 mm kiše tijekom dana, dok je u Vidu zabilježeno 37 mm u jednom satu.

Riječ je o podacima automatskih postaja koji se kontinuirano ažuriraju, pa se konačne dnevne količine mogu razlikovati od ovih poslijepodnevnih vrijednosti.

Kiši još nije kraj: Za vikend se očekuje novo pogoršanje vremena

Prema prognozi DHMZ-a, razdoblje promjenjivog i nestabilnog vremena nastavlja se i sljedećih dana, iako se povremeno očekuju sunčana razdoblja i privremeno slabljenje oborina.

Četvrtak je obilježen kišom, lokalno i obilnijom uz grmljavinu, te jakim i olujnim vjetrom. Za područje Primorsko-goranske županije izdana su upozorenja zbog mogućnosti obilne kiše, izraženijih pljuskova te urbanih i bujičnih poplava.

U petak, 20. studenoga, očekuju se i dulja sunčana razdoblja, ali će mjestimice i dalje biti kiše, osobito u Dalmaciji i istočnim krajevima. Tijekom vikenda ponovno raste mogućnost oborina, a prema DHMZ-ovim izgledima vremena u nedjelju će kiša biti češća uz Jadran i u njegovu zaleđu, a zatim i u ostalim krajevima.

To znači da sadašnje iznimne mjesečne količine oborina još nisu konačne. Svaki novi kišni val dodatno će povećavati ukupne vrijednosti na postajama na kojima je oborina već izmjerena, a osobito će zanimljivo biti pratiti što će se dogoditi na Kvarneru i u Gorskom kotaru.

Zbog velike natopljenosti tla, nove obilne oborine mogu dodatno povećati opasnost od lokalnih bujica, izlijevanja vode na prometnice i odrona na osjetljivim područjima.

Pred nama je tako završnica studenoga u kojoj će meteorolozi s posebnom pozornošću pratiti oborinske podatke. Hoće li pojedine postaje završiti mjesec s novim apsolutnim rekordima, tek treba utvrditi, ali već sada nema sumnje da je riječ o iznimno kišnom studenome na velikom dijelu sjevernog Jadrana i gorske Hrvatske.