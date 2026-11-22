Na splitskim Plokitama raste nezadovoljstvo zbog planirane izgradnje javne garaže na prostoru igrališta Osnovne škole Plokite. Pokrenuta je internetska peticija kojom se od gradskih vlasti traži odustajanje od takvog rješenja i pronalazak druge lokacije. Građani upozoravaju da se problem parkiranja ne smije rješavati na štetu djece, škole i kvalitete života u kvartu.

Pod nazivom "Spasimo srce Plokita: NE gradnji garaže na igralištu OŠ Plokite!" pokrenuta je peticija koja je otvorila novo pitanje budućnosti jednog od splitskih kvartova. Iako stanovnici Plokita već godinama imaju problema s nedostatkom parkirališnih mjesta, pokretači inicijative smatraju da izgradnja garaže na prostoru školskog igrališta nije prihvatljivo rješenje. U središtu njihova protivljenja nalazi se prostor koji ne služi samo učenicima Osnovne škole Plokite, nego ima važnu ulogu u svakodnevnom životu kvarta.

Strahuju za sigurnost djece i normalno odvijanje nastave

Pokretači peticije posebno upozoravaju na posljedice koje bi izgradnja garaže mogla imati za učenike i stanovnike okolnih zgrada. Zabrinuti su zbog mogućih višegodišnjih građevinskih radova, buke, prašine i vibracija koje bi mogle otežati održavanje nastave i svakodnevni život. Problem vide i u mogućem privremenom gubitku školskog igrališta, prostoru koji djeci služi za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, sport i druženje. Osim radova, zabrinjava ih i povećanje prometa u neposrednoj blizini škole. Smatraju da bi dolazak i odlazak većeg broja vozila mogao dodatno opteretiti okolne prometnice i stvoriti nove sigurnosne rizike za najmlađe.

Podsjetimo, Gradsko vijeće Splita 17. ožujka 2026. godine donijelo je zaključak kojim se tvrtki Split parking daje ovlaštenje za izradu projekata budućih javnih garaža na nekoliko gradskih lokacija. Među njima su i Plokite, odnosno prostor u Slavonskoj ulici. Odlukom je Split parking ovlašten poduzeti potrebne radnje na izradi projektne dokumentacije, što samo po sebi ne znači da je gradnja odobrena ili da su radovi započeli.

Podržavate li izgradnju javne garaže na prostoru igrališta OŠ Plokite u Splitu? Da, Plokitama hitno treba više parkirališnih mjesta Ne, školsko igralište mora ostati djeci Podržavam garažu, ali na drugoj lokaciji Nisam siguran/na, potrebno je više informacija Glasaj

Traže odustajanje od garaže na igralištu

Pokretači peticije od Grada Splita traže da preispita planiranu lokaciju te pronađe rješenje koje će osigurati dodatna parkirališna mjesta bez ugrožavanja školskog prostora. Smatraju da je potrebno sagledati prometne potrebe cijelog kvarta i razmotriti druge moguće lokacije. Njihova je poruka da se nedostatak parkirališta mora riješiti, ali ne pod cijenu narušavanja prostora namijenjenog djeci.

Peticija ponovno otvara raspravu o tome kako pomiriti potrebe vozača s potrebama djece i stanovnika gusto naseljenih splitskih kvartova. S jedne strane nalazi se višegodišnji problem nedostatka parkirališnih mjesta, a s druge zabrinutost zbog mogućeg utjecaja garaže na školu i njezino igralište. Hoće li Grad Split preispitati planiranu lokaciju ili nastaviti s pripremom projekta, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno – protivnici predložene lokacije odlučili su svoje nezadovoljstvo izraziti peticijom i zatražiti da se njihov glas čuje.

Peticiju možete pročitati i potpisati OVDJE.